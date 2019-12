FC Olympia wacht zu spät auf

Affolterbach.In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B musste sich Olympia Lampertheim am Samstagnachmittag bei der Sportvereinigung Affolterbach mit 0:4 geschlagen geben. „Die Affolterbacher liegen uns ebenso wenig wie die Zotzenbacher“, merkte Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende des FC Olympia, an, dass sein Verein seit dem Aufstieg im Jahr 2017 alle Partien gegen diese beiden Vereine Sportvereinigung Affolterbach und FSV Zotzenbach verloren hat.

„Affolterbach spielt viel besser, als es der Tabellenstand ausdrückt“, warnte er bereits vor der Begegnung eindringlich, war ihm doch bewusst, dass die zwischenzeitliche Schwäche des Gegners durch viele personellen Ausfälle verursacht war.

Gegen die Olympia waren die Affolterbacher nach der Rückkehr einiger Stammkräfte personell wesentlich besser bestückt. Von Beginn an ließen sie Ball und Gegner laufen – und standen in der Abwehr dicht gestaffelt. „Da war es ganz schwer, einmal durchzukommen“, bedauerte Andres, dass seine Olympia gerade in der Anfangsphase nur zu wenigen Chancen kam.

Doppelpack von Sattler

Besser machten es die Affolterbacher, die in der 27, Minute durch Harry Walther mit 1:0 in Führung gingen. Ín der zweiten Hälfte lief es für die Elf von Antonio Pietroluongo noch besser. So gelang dem eingewechselten Thilo Kessler in der 53. Minute das 2:0. Für die beiden letzten Treffer zeichnete Affolterbachs Torjäger Fabio Sattler verantwortlich. Er ließ in der 58. Minute und auch zehn Minuten später Angelo Schneider im Olympia-Tor keine Abwehrmöglichkeit – 4:0.

Obwohl die Niederlage für die Olympianer nun unabwendbar war, nutzten sie die Schlussphase, um schönen Offensiv-Fußball zu spielen und kamen zu Chancen – unter anderem durch Justin Ekkerink und Simon Hanusch. „Erst zu diesem Zeitpunkt haben wir gezeigt, was wir wirklich können. Doch da war die Begegnung schon entschieden“, bedauerte Andres. Aber er blickte auch auf ein positives Ereignis zurück, denn unmittelbar vor der Begegnung rollten beide Mannschaften ein Banner aus, auf dem „Keine Gewalt – fair zum Schiri“ stand. Andres hatte die Idee dazu. „Der Stadionsprecher hat dies mit schönen Worte angekündigt“, freute er sich. hias

