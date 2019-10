FCA sucht Stabilität

Ried.In dieser Saison muss Fußball-Kreisoberligist FC Alemannia Groß-Rohrheim – wie zuletzt in der Spielzeit 2016/17 – wieder gegen den Abstieg kämpfen. Da hätte es den Blau-Weißen am vergangenen Sonntag gut getan, wenn sie gegen die KSG Mitlechtern zu Hause gewonnen hätten, doch am Ende gab es eine 3:4-Niederlage, bei der wesentlich mehr drin war. Nun geben die Groß-Rohrheimer ihre Visitenkarte beim Tabellenzweiten FC Fürth ab. Alemannia-Vorsitzender Klaus Anthes hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn seine Mannschaft im Odenwald endlich wieder punkten würde. Dies geht aber nur, wenn die Abwehr wieder stabilisiert wird.

„Die Abgänge der Defensivspezialisten Almedin Besic, Branko Bozic sowie der Brüder Jure und Antonijo Vucic tun uns doch sehr weh. Mit ihnen hätten wir gegen Mitlechtern keine vier Gegentore kassiert“, trauert Anthes dem Quartett hinterher.

In Fürth wird es personell aber wieder besser beim FC Alemannia aussehen, so dass Trainer Alexander Behrendt – der sich diese Woche aufgrund seines Hochzeitsurlaubs in Österreich eine kleine Verschnaufpause gönnte – möglicherweise nur auf den gesperrten Ugur Yaz verzichten muss, der sich gegen Unter-Flockenbach bereits die zweite Rote Karte in der Saison einhandelte.

VfR trifft auf Torfabrik

Wer die SG Wald-Michelbach bezwingen will, muss mehr bringen als nur 30 Minuten lang guten Fußball zu zeigen. Diese Erkenntnis musste der VfR Bürstadt am vergangenen Wochenende machen, als es gegen die ambitionierte Mannschaft aus dem Odenwald eine 0:3-Heimniederlage gab.

„Unsere drei guten Möglichkeiten in der Anfangsphase haben wir leider nicht in einen Treffer umgemünzt. Danach wurde Wald-Michelbach immer stärker und hat die Begegnung auch verdient gewonnen“, blickt Bürstadts Trainer Goran Barisic zurück. Leichter wird es für die Schwarz-Weißen auch am Sonntag nicht, denn Auswärtsgegner SG Unter-Abtsteinach II verfügt mit bislang 51 erzielten Treffern über den besten Angriff der Liga und gab zuletzt beim 7:0-Auswärtserfolg bei Olympia Lorsch eine eindeutige Empfehlung ab.

Spitzenreiter TV Lampertheim will seinen Vorsprung beim Tabellensechsten SG Einhausen verteidigen. hias

