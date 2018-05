Anzeige

Lampertheim.In der Fußball-B-Liga verlor der FC Olympia Lampertheim gestern seine Nachholbegegnung gegen den TSV Weiher und muss weiter um den Ligaverbleib bangen. 2:3 hieß es am Ende gegen die ambitionierten Odenwälder, wobei die Olympia eine 2:0-Führung verspielte.

Es dauerte keine 13 Minute, da war Weihers Torwart Nicolas Kollmann bereits zweimal geschlagen. Und beide Male trugen sich die beiden Akteure, die im vergangenen Juli aus Viernheim nach Lampertheim wechselten, in die Torschützenliste ein. Zunächst verwandelte Max Heinze einen an Ufuk Kahya verschuldeten Strafstoß, elf Minuten später profitierte Leon Klinke von Sezers schöner Vorarbeit. Und auch danach boten sich der gastgebenden Olympia viele gute Möglichkeiten, die jedoch von Wistuba, Ergamin und Klinke knapp vergeben wurden.

In der Folge wurden den Gästen aus dem Mörlenbacher Gemeindeteil zwei Strafstöße zugesprochen. Hielt FCO-Torwart Tobias Schneider in der 26. Minute noch einen von Manos verursachten Handelfmeter gegen Barth, so war er acht Minuten später bei Lukas Faths verwandeltem Foulelfmeter machtlos. Der Schiedsrichter hatte zuvor ein Foulspiel von Wistuba erkannt.