FCO wieder mit Dubiel

Ried.In der Fußball-B-Liga gastieren die beiden Riedmannschaften FSG Riedrode II und Olympia Lampertheim am Wochenende jeweils bei einer zweiten Mannschaft aus dem Odenwald. Während die FSG II am Samstagnachmittag um 14.45 Uhr ihre Visitenkarte bei der Spielvereinigung Fürth II abgibt, hat es die Olympia am Sonntag um 13.15 Uhr mit der zweiten Garnitur des VfL Birkenau zu tun.

Vor der Begegnung gibt sich Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende des FC Olympia, kämpferisch: „Für uns zählen nur drei Punkte. Die zweite Mannschaft des VfL hatte zuletzt eine gute Phase, hat nun aber wieder einen Rückschlag in Rodau erlitten. Auf dem kleinen Platz dürfen wir die Mannschaft nicht unterschätzen. Es ist ein Sechs-Punkt-Spiel.“ Mit einem Sieg würde sich der FCO ein ordentliches Polster zu den Abstiegsrängen schaffen. „Die Mannschaft ist willig und gibt ihr bestens. Einziges Manko ist momentan die Chancenverwertung. Aber auch die Heimmannschaft ist nicht gänzlich ohne Druck, denn sie muss die Begegnung unbedingt gewinnen“, so Andres.

Er freut sich, dass Tobias Dubiel ins Team zurückkehren wird. Neben Mehmet Ceylan wird für längere Zeit Filipos Manos fehlen, der aus beruflichen Gründen in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.10.2018