FCW und FCW kooperieren

Lampertheim.Die beiden 1975 gegründeten Lampertheimer Fußballvereine FC Waldesruh und FC Waldhorn werden ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft bilden. Dies bestätigte Kreisfußballwart Reiner Held auf Anfrage. Erste Gespräche hierbei wurden schon im vergangenen Winter geführt. Dies geschah kurz nachdem die Mannschaft des FC Waldhorn nach dreimaligem Nichtantreten aus der Wertung der Kreisliga D genommen wurde.

Reiner Held deutete weiterhin an, dass es in der kommenden Saison möglicherweise wieder drei Staffeln in der Kreisliga D geben werde. So wie zuletzt in der Spielzeit 2017/18. Aktuell liegen ihm 39 Mannschaftsmeldungen vor. Unter anderem schickt die Spielvereinigung Fürth erstmalig eine dritte Mannschaft ins Rennen. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 01.07.2019