Fechtig lindert FVH-Sorgen

Hofheim.„Natürlich tat uns das gut“, betont Julien Fechtig. Sein Tor zum 1:1-Ausgleich im A-Liga-Heimspiel gegen den FC Ober-Abtsteinach sicherte dem FV Hofheim ein Unentschieden, durch das der Ried-Club als Tabellen-13. einen Platz vor dem Abstiegsrelegationrang in die Winterpause geht. „Im Falle einer Niederlage wäre die SG Nordheim/Wattenheim an uns vorbeigezogen“, berichtet der 24-Jährige über die Situation des Kreisoberliga-Absteigers.

So kann Fechtig mit einem guten Gefühl in die spielfreie Zeit gehen. „Der Blick auf die Tabelle ist jetzt natürlich schon etwas besser – und mit den Unentschieden in den letzten vier Spielen haben wir ja schon einen Aufwärtstrend gezeigt. Vor allem stehen wir hinten besser und kassieren nicht mehr so viele Gegentore“, erklärt der Hofheimer. Trotzdem würde er sich auch mal wieder über drei Punkte freuen. „Am besten schon im ersten Match nach der Winterpause bei Anatolia Birkenau, wobei das dort auf dem Hartplatz immer unangenehme Spiele sind“, weiß Fechtig, dass es das erste Pflichtspiel des Jahres 2020 schon in sich haben wird, schließlich steht der Mitabsteiger aus Birkenau aktuell mit Rang zwölf und zwei Punkten mehr direkt vor dem FVH.

Sturm-Duo lange verletzt

„Wir müssen schon schauen, dass wir in der Tabelle noch ein, zwei Plätze gutmachen“, glaubt Fechtig daran, dass sich die Blau-Weißen nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga Bergstraße nun in der Kreisliga A nicht durchreichen lassen. Dabei hofft er auf die rechtzeitige Rückkehr des einen oder anderen verletzten Teamkollegen. „Natürlich war es unser Ziel, nach dem Abstieg oben mitzuspielen. Dass wir nun soweit unten stehen, damit hatte sicher keiner gerechnet. Zunächst hat die Saison ja ganz gut für uns begonnen, aber nachdem mit Marcel Mackemull und Patrick Schüssler unsere beiden besten Stürmer schon sehr früh längerfristig ausgefallen sind, lief es bei uns nicht mehr so gut“, erläutert Fechtig, der die Winterpause herbeigesehnt hat. Im Duell gegen Mitabsteiger FC Ober-Abtsteinach musste er selbst im Sturm aushelfen, bekanntermaßen mit Erfolg. „Wir haben kurz vor der Pause das 0:1 bekommen. Nach der Pause hat dann Oliver Schader einen Eckball getreten – und ich habe den Ball mit einem Kopfball zum 1:1 in Tor befördert. Danach hatten wir noch weitere Chancen, aber leider ging keine mehr rein“, bedauert der 24-Jährige, der sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt. „Ich habe in dieser Saison auch schon auf der Sechserposition gespielt, aber am liebsten ist mir selbst die Zehnerposition“, ergänzt Fechtig.

Dass Vorlagengeber Schader bis in den Oktober hinein noch Spielertrainer des FVH war, hat er natürlich nicht vergessen. „Ich finde es sehr stark von ihm, dass er sich, auch nachdem er als Trainer aufgehört hat, als Spieler weiter in den Dienst der Mannschaft stellt“, lobt Fechtig, der als Spieler schon beim FSV Riedrode gemeinsam mit Schader auf dem Platz gestanden hat. Auf das Trainerduo Schader und Sven Dexler folgte Ende Oktober als vereinsinterne Lösung das Duo mit Spielertrainer Tobias Haser und dem noch verletzten Mackemull. „Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt zu schaffen“, ist Fechtig natürlich bewusst, dass den FVH der bereits vorgenommene Drei-Punkte-Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls hart trifft. „Dass diese drei Punkte weggehen, wussten wir ja vorher, weh tut es einem gerade in unserer Situation trotzdem“, schildert der Hofheimer. Er freut sich nun auf etwas ruhigere Tage, in denen er das Treiben seines Lieblingsclubs Chelsea London in der Premier League intensiv verfolgen wird. „Mal ein Chelsea-Spiel vor Ort im Stadion an der Stamford Bridge zu verfolgen, das wäre schon ein Traum von mir“, sagt Fechtig.

