Feier steht noch aus

Bürstadt.Viel Zeit, um den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga West zu feiern, blieb den Recurve-Teamschützen des Pfeil- und Bogenclubs (PBC) Bürstadt am Sonntag nicht. „Um ehrlich zu sein, sind wir nur dreieinhalb Stunden nach Hause gefahren“, sagt Alexander Brinkmann. Der 26-jährige Jugendleiter trug als einer von vier Schützen dazu bei, dass die Relegation in Krefeld erfolgreich verlief. „Wir haben uns zum Grillen verabredet und wollen das zeitnah hinbekommen“, kündigt Brinkmann an.

Ein Jahr nach dem Aufstieg als Oberliga-Meister machten Brinkmann, Sebastian Eberle, Timo Helmke, Olaf Kaiser und Mannschaftsführerin Kelly Tröger, die das Organisatorische abwickelte, den Durchmarsch in die dritthöchste Schützenklasse perfekt. Erst Anfang Februar hatten sie am vierten und letzten Wettkampftag der Hessenliga den zweiten Titel-Gewinn in Folge sichergestellt. Dabei wollte der Aufsteiger eigentlich nur die Klasse halten. „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir so durchmarschieren“, blickt Brinkmann auf eine „Wahnsinnssaison“ zurück.

Eigene Halle der große Wunsch

Fünfmal mussten die PBC-Sportler in Krefeld zum olympischen Bogen greifen. Die besten zwei der sechs gemeldeten Teams würden das Ticket zur Regionalliga lösen. Die Südhessen verloren keine Zeit: Nach einem 6:0-Auftaktsieg gegen das Bogenteam Cölln folgte ein Leerkampf: Hessenliga-Vize SV Eberstadt hatte wegen Personalproblemen abgesagt.

Mit dem Sherwood BSC Herne (6:4) distanzierten die Bürstädter anschließend ihren härtesten Konkurrenten. Nach dem 6:4 gegen TuS GW Holten II war ihnen Platz zwei gewiss. Im letzten Match zwang das PBC-Team den ungeschlagenen Favoriten BBC Bocholt in den fünften Satz, den sie knapp mit 57:58 Ringen verloren. „Wir wussten vorher, dass wir durch sind. Aber erst, als der letzte Pfeil geschossen war, haben wir den Aufstieg realisiert“, berichtet Brinkmann.

Viel wird sich für den PBC nicht ändern. Auswärtsfahrten werden die Ried-Schützen künftig auch nach Nordrhein-Westfalen führen. Ob der PBC einen Wettkampf ausrichten darf, ist unklar. Die Hessenliga-Saison durften die Bürstädter in der Sporthalle der Grundschule in Bobstadt eröffnen. Sollte der Verein im 25. Jahr seines Bestehens seine langersehnte Schützenhalle auf dem Bürstädter Sportpark bekommen, dürften die Chancen gut stehen. „Wir möchten uns bewerben – im besten Fall mit einer eigenen Halle“, erklärt Brinkmann. cpa

