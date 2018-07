Anzeige

Frankfurt.Die neue Saison der Frauenfußball-Bundesliga nimmt am 15. und 16. September mit der Begegnung zwischen Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg und dem 1. FFC Frankfurt ihren Spielbetrieb auf. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Zur Top-Partie zwischen Wolfsburg und dem Meisterschaftszweiten Bayern München kommt es schon am dritten Spieltag: Am 30. September trifft der VfL auf die Bayern-Frauen. Die genauen Anstoßzeiten sollen am 17. Juli bekanntgegeben werden.

Saisonende am 12. Mai

Aufsteiger Borussia Mönchengladbach empfängt am 16. September Werder Bremen. Bayer Leverkusen bestreitet seine erste Partie nach der Rückkehr in die Bundesliga am gleichen Tag gegen die Bayern aus München.

Am 16. Dezember gehen die zwölf Erstligisten mit dem 13. Spieltag in die Winterpause. Die Saison wird am 17. Februar fortgesetzt. Der 22. und damit letzte Spieltag ist für den 12. Mai terminiert. dpa