Bensheim.Tabellenplatz zwölf in der Frauenhandball-Bundesliga steht für die HSG Bensheim/Auerbach auf recht wackeligen Beinen, nachdem am Samstag eine 25:32 (10:17) bei der SG BBM Bietigheim zu Buche stand und zuvor die nun punktgleiche Neckarsulmer Sport-Union überraschend die HSG Bad Wildungen Vipers mit 23:22 bezwungen hatte. Auf der anderen Seite könnten die Flames am kommenden Samstag mit einem Heimsieg gegen den TV Nellingen diesen von Rang elf verdrängen.

Wie bereits beim 26:32 gegen Meister Thüringer HC gelang den Flames bei dessen Vorgänger ein respektabler Schlussspurt, der für eine ausgeglichene zweite Halbzeit (15:15) sorgte. Im Hinspiel hatte der Aufsteiger dem Favoriten beim 24:24 sogar einen Punkt abgeknöpft.

„Sicherlich sind sieben Toren Unterschied ganz okay, doch wir haben diesmal nicht alles umgesetzt, wie uns das in den letzten Spielen gelungen ist und so, wie wir uns das auch vorgenommen hatten. 32 Gegentore sind einfach zu viel. Bietigheim ist nun mal nicht unser Kaliber, die spielen in einer anderen Liga als wir“, sah Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm neben Licht auch viel Schatten.