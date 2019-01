Flames brauchen Zählbares

Bensheim.Nach einem spielfreien Wochenende steht für die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach am Samstag (17.30 Uhr) der erste Heimauftritt des Jahres an. In der Weststadthalle empfangen die Flames (4:18 Punkte) am vorletzten Spieltag der Hinserie mit dem TV Nellingen (6:16) einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Nach Weihnachten setzte es für die Mannschaft von Trainerin Heike Ahlgrimm in der Liga drei deutliche Niederlagen. Beim jüngsten 19:26 in Bad Wildungen ging vor allem in der zweiten Halbzeit wenig zusammen. Die Flames blieben in diesem hessischen Duell nach der Pause 14 Minuten lang ohne Torerfolg.

Trotz dieser empfindlichen Pleite und dem Abrutschen auf den vorletzten Rang im Klassement ist die Stimmung im Team intakt, sagt Flames-Akteurin Sanne Hoekstra. „Es ist alles okay, wir haben viel aufgearbeitet.“ Im Mittelpunkt dieser Aufarbeitung stand die schwache Torausbeute gegen die Vipers. „In Bad Wildungen haben wir zu viele frei Würfe liegen lassen“, blickt Hoekstra auf die unbefriedigende Chancenverwertung in diesem Match zurück. „Wir müssen uns bei den Abschlüssen besser konzentrieren.“

Hoekstra gibt sich zuversichtlich

Die Wurfsicherheit versuchten sich die Handballerinnen während der Übungseinheiten in dieser Woche zurückzuholen. „Das geht über das Training.“ Insgesamt gelte es, die eigenen Fähigkeiten wieder konstanter abzurufen, meint Hoekstra. „Wir müssen uns auf das besinnen, was wir können: eine gute Abwehr stellen und unseren Tempohandball spielen.“ Sie ist zuversichtlich, dass die Flames diese Eigenschaften gegen Nellingen auf die Platte bringen. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Ich bin überzeugt, wir werden eine gute Leistung zeigen und gewinnen. Nellingen ist eine Mannschaft, die uns liegt.“

Der TV Nellingen gewann in dieser Saison gegen Neckarsulm, Halle-Neustadt und Bad Wildungen. Ihre letzte Begegnung verloren die Hornets vor zwei Wochen beim VfL Oldenburg. Nach dem Nellingen-Spiel folgt ein weiteres spielfreies Wochenende für die HSG Bensheim/Auerbach. Die Bundesliga-Vorrunde beschließen die Flames am 3. Februar mit einem weiteren Kellerduell beim VfL Oldenburg. eh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.01.2019