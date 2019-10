Flames-Duo geht voran

Bensheim.33 Gegentore in einem Spiel sorgen in der Regel für leichte Verstimmung bei Handballtrainern. Heike Ahlgrimm, bekanntermaßen eine große Anhängerin stabiler Abwehrarbeit, war nach dem Abpfiff dennoch entspannt. „Ich bin überhaupt nicht sauer. Im Gegenteil. Ich bin stolz auf die Mädels, sie haben sich trotz der Probleme in der Abwehr nicht aus dem Rhythmus bringen lassen und jeden Angriff durchgezogen“, kommentierte die Flames-Trainerin den 37:33 (18:17)-Heimsieg der HSG Bensheim/Auerbach über Frisch Auf Göppingen.

„Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben“, so Ahlgrimm weiter. Angeführt wurde die talentierte HSG-Crew am vierten Spieltag der Frauenhandball-Bundesliga vor 900 Zuschauern in der Weststadthalle von zwei 21-jährigen Nationalspielerinnen: Julia Maidhof und Ines Ivancok. Maidhof glänzte wie gewohnt als Torschützin (9/2) und nutzte dabei dynamisch jede Lücke, die die Frisch-Auf-Abwehr bot. Darüber hinaus überzeugte die DHB-Handballerin mit starken Anspielen an den Kreis, die vor allem Isabell Hurst verwertete. Ivancok war beste Scorerin der HSG. Die österreichische Internationale traf bei elf ihrer 13 Versuche. eh

Flames-Tore: Hurst (4), Stuttfeld (2), Dekker (4), Friedberger (5/1), Kühlborn (1), van Gulik (1), Maidhof (9/2), Ivancok (11).

