Flames erleichtert nach Kantersieg

Bensheim.Aller guten Dinge sind bekanntlich drei! Nach dem 14:11 beim Lotto Cup in Ludwigsburg und dem 23:21 beim Allensbacher Skoda Cup hat die HSG Bensheim/Auerbach die Neckarsulmer Sport-Union mit 32:23 (17:10) in der Weststadthalle bezwungen. So hat sich die intensive Vorbereitung endlich bezahlt gemacht und die Flames haben zwei ganz wichtige Punkte auf ihrem Konto, mit denen sie – auch dank der akzeptablen Tordifferenz von minus 17 – vier Kontrahenten im Abstiegskampf der Frauenhandball-Bundesliga erst einmal hinter sich lassen. Dass sich dies nach dem nächsten Duell „David gegen Goliath“ bei der SG BBM Bietigheim am Mittwoch wohl wieder ändern wird, tat der Euphorie, der Feierlaune und dem Stolz auf die starke eigene Leistung am Samstag keinen Abbruch. „Wir haben ein gutes Spiel mit den Fans im Rücken abgeliefert und verdient zwei wichtige Punkte geholt. Darüber sind wir absolut glücklich. Dass wir in dieser Höhe gewinnen würden, das hatte vorher keiner gedacht“, sagte Trainerin Heike Ahlgrimm. ba/ü

© Südhessen Morgen, Montag, 15.10.2018