Bensheim.Der HSG Bensheim/Auerbach scheint in der Schlussphase der Saison 2017/18 in der Frauenhandball-Bundesliga die Luft auszugehen. Mit dem auch in dieser Höhe gerechtfertigten 20:33 (11:15) bei TuS Metzingen kassierten die Flames bereits die fünfte Niederlage in Folge. Dabei hielt der Aufsteiger von der Bergstraße zumindest 40 Minuten lang einigermaßen mit, ehe nichts mehr zusammenlief und die TuSsies ihre Treffer nahezu nach Belieben erzielten.

„Wir sind einfach untergegangen. Wir haben zu früh aufgegeben und nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. In Metzingen kann man verlieren, doch die Art und Weise, wie unsere Niederlage zustande kam, gefiel mir nicht. Wir müssen ehrlich sein und zugeben, dass wir zu viele Fehler gemacht haben, die die Gastgeberinnen mit ihrem Tempospiel eiskalt ausgenutzt und uns dafür bestraft haben. Wir luden sie geradezu ein, einfache Tore zu werfen“, wollte Heike Ahlgrimm nichts beschönigen. Die Bensheimer Trainerin musste eingestehen, „dass keine meiner Spielerinnen ihr Potenzial abrufen konnte“.

Die nach ihrer Pause wegen Rückenbeschwerden wieder eingesetzte Carolin Schmele versuchte zwar Linie in das Spiel des Aufsteigers zu bringen, doch dies gelang nur in manchen Phasen. Sanne Hoekstra bemühte sich an ihrem 26. Geburtstag vergeblich um Ergebniskosmetik, sie ging leer aus. Effektivität beim Torewerfen legten auf der Gegenseite dagegen Marlene Zapf, Maren Weigel, Shenia Minevskaja und Monika Kobylinska an den Tag.