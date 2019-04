Flames in Metzingen ohne Chance

Metzingen/Bensheim.„Es gibt so Tage, da geht nicht viel zusammen.“ Tiefgehende Ursachenforschung war bei Heike Ahlgrimm nicht angesagt nach der 20:33 (8:17)-Niederlage der HSG Bensheim/Auerbach bei TuS Metzingen am 23. Spieltag der Frauenhandball-Bundesliga. „Wir waren chancenlos, das muss man als Sportler manchmal einfach so hinnehmen. Wir werden das kurz analysieren, dann heißt es: Mund abwischen und nach vorne schauen“, meinte die Flames-Trainerin nach der Partie vor 1050 Zuschauern in der ausverkauften Ösch-Halle.

Dass die HSG, die zuletzt drei Siege in Folge eingefahren hatte, beim Tabellendritten einen schweren Stand haben würde, zeichnete sich bereits in der Anfangsphase ab. „Wir haben früh gemerkt, in welche Richtung das Spiel läuft. Wir haben gekämpft, am Ende war das Ergebnis ein bisschen zu hoch“, meinte Ahlgrimm. Wie bereits in der Hinserie (21:34) distanzierten die TuSsies das HSG-Ensemble mit 13 Toren. eh/ü

