Flames „zu blöd“

Bensheim.Ein Unentschieden, das sich für die Flames wie eine Niederlage anfühlt: 27:27 (15:11) endete das Hessenderby der Frauenhandball-Bundesliga zwischen der HSG Bensheim/Auerbach und der HSG Bad Wildungen. Die Gastgeberinnen waren am Samstag vor 780 Zuschauern in der Weststadthalle bereits klar in Richtung Sieg unterwegs, kamen in der Schlussphase jedoch völlig aus dem Rhythmus und kassierten zwei Sekunden vor dem Abpfiff den Ausgleich. Beste Werferinnen bei Bensheim/Auerbach waren Christin Kühlborn (7), Julia Maidhof (7/4) und Ines Ivancok (5). „Wir waren zu blöd. Wir waren besser und hätten die zwei Punkte mitnehmen müssen“, bilanzierte Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm.

Bis zur 47. Minute und einer 25:19-Führung deutete alles auf einen deutlichen Heimsieg für die HSG Bensheim/Auerbach hin. Zu diesem Zeitpunkt dominierte das Team von Ahlgrimm den abstiegsbedrohten Rivalen aus Nordhessen. Die Vipers wirkten zunehmend fahrig und vermittelten den Eindruck, kurz vor dem kompletten Einbruch zu stehen. Die Frage schien nicht zu sein, ob, sondern wie hoch die Flames das Match gewinnen würden.

Systemwechsel sorgt für Unruhe

Weit gefehlt! Bad Wildungen stellte die Abwehr von der 6:0- auf eine 4:2-Formation um. Das sorgte für Unruhe auf dem Spielfeld. Die nun hektisch agierenden Bensheimerinnen kamen mit diesem System überhaupt nicht zurecht (obwohl es nach Aussage von Ahlgrimm im Training gezielt geübt worden war), fanden keine Lösungen mehr im Angriff und leisteten sich einige technische Fehler. Parallel zur Umstellung bei den Vipers begann Ahlgrimm ihr Personal zu wechseln, das verstärkte die Unsicherheit in ihrer Mannschaft. Die Flames-Trainerin warf die Rotationsmaschine ein zweites Mal an, brachte die Stammkräfte zurück auf die Platte – die Dynamik des Geschehens ließ sich allerdings nicht mehr stoppen.

Bei der Pressekonferenz nahm Ahlgrimm mit Blick auf die „zu frühen“ personellen Wechsel das Remis „auch ein bisschen auf meine Kappe“. In den letzten 13 Minuten der Begegnung gelangen Bensheim/Auerbach lediglich zwei Treffer.

Flames: van Beurden, Kockler – Hurst (2), Stuttfeld, Dekker (1), Friedberger (1), Kühlborn (7), van Gulik (2), Maidhof (7/4), Ivancok (5), Gerisch (2), Hettinger, Niewiadomska. eh

