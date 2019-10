Fleißige TVB-Talente

Bürstadt.Nach fünfwöchiger Spielpause geht es für das Jugend-18-Team des TV Bürstadt in der Tischtennis-Hessenliga mit dem ersten Heimspiel der Saison weiter. Am Samstag (13.45 Uhr) kommt es in der Neuen Jahnturnhalle zum Derby mit dem TTC Heppenheim. Während die Kreisstädter mit einem 6:2-Erfolg beim 1. TTC Darmstadt in die höchste deutsche Jugendspielklasse starteten, will Bürstadts Nachwuchs die 1:6-Auftaktniederlage bei Mitfavorit TSF Heuchelheim vergessen machen.

„Wir wollen Heppenheim auf jeden Fall schlagen, das ist unser Ziel“, gibt Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger die Marschroute vor: „Das wird kein leichtes Unterfangen, aber wenn wir unsere Leistungen abrufen, sollten wir gute Möglichkeiten haben.“

In den Herbstferien legte das TVB-Quartett um Daniel Gliewe, Julian Müller, Miles Rettig und Laurin Morweiser den Schläger nicht zur Seite. In der ersten Ferienwoche stand die Jugendfreizeit der Bürstädter Tischtennis-Abteilung an – und in der zweiten Woche wurde im Prinzip „wieder regulär trainiert“, wie Rosenberger betonte. cpa

