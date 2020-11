Flickenteppich in der Regionalliga

Frankfurt.Erleichterung in Köln, Unmut in Offenbach, Ungewissheit in Berlin: Die fünf Fußball-Regionalligen sind derzeit ein Musterbeispiel für den regional unterschiedlichen Umgang mit der Corona-Krise im Sport. Während Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen und die anderen viertklassigen Clubs in Nordrhein-Westfalen während des Teil-Lockdowns im November weiterspielen dürfen, ist der Spielbetrieb im Norden, Nordosten, Süden und im Südwesten unterbrochen.

Ein entscheidender Punkt in der Frage „spielen oder nicht spielen“ ist die Einordnung des viertklassigen Fußballs: Zählt die Regionalliga als Profi-Mannschaftsport? Dann ist eine Fortsetzung des Spielbetriebs von den Beschlüssen der Politik gedeckt. Oder handelt es sich um Amateursport? Dann darf nicht gespielt werden.

Regionalliga Südwest

Die Fußball-Regionalliga Südwest hat sämtliche bis zum 30. November angesetzten Spiele abgesetzt. Außerdem werde der Spielbetrieb ab dem 1. Dezember nur dann wieder aufgenommen, wenn in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland ab spätestens 17. November ein Mannschaftstraining unter Wettkampfbedingungen zulässig ist, teilte die Liga am Mittwoch mit.

In Baden-Württemberg und Hessen ist den Regionalliga-Teams gemäß der jeweiligen Corona-Verordnungen ihres Landes der Trainings- und Wettkampfbetrieb im November weiterhin gestattet. Im Saarland können die Clubs in begründeten Einzelfällen ausnahmsweise die Erlaubnis zum Betrieb und zur Nutzung von Sportstätten durch die zuständige Ortspolizeibehörde erhalten. In Rheinland-Pfalz hingegen ist der Trainings- und Wettkampfbetrieb im Amateur- und Freizeitsport in Mannschaftssportarten in diesem Monat untersagt.

Nach dem von der Politik verhängten Teil-Lockdown hatte die Liga zunächst nur den für Dienstag und diesen Mittwoch geplanten 13. Spieltag abgesagt und eine endgültige Entscheidung über das weitere Vorgehen für diese Woche angekündigt. Die Kickers Offenbach hatten sich daraufhin für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen, Bayern Alzenau dagegen.

Regionalliga Nordost

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hatte seinen Spielbetrieb ab Montag erst einmal eingestellt. Wie es weitergeht, soll noch besprochen werden. Da müssen sicher auch die Wogen geglättet werden. Die Aussetzung des Spielbetriebs und die Art der Verkündung hatte für Unverständnis gesorgt. „Es war unglücklich in der Gesamtheit, wie verfahren wurde. Wir wurden vom NOFV über die Medien informiert“, sagte Sportdirektor Rocco Teichmann vom Tabellenführer Viktoria Berlin.

Im Gegensatz zu anderen Clubs können die Berliner wenigstens den Trainingsbetrieb fortführen, da man vom zuständigen Bezirksamt professionelle Strukturen bescheinigt bekam. Beim BFC Dynamo wartete man noch auf eine Entscheidung der Behörden. Andere Berliner Clubs erwägen wohl, nach Brandenburg auszuweichen, wo das Training erlaubt wäre. Ob im Dezember dann wieder gespielt werden kann, ist für Teichmann derweil völlig offen.

Regionalliga West

Dass die Clubs im Westen weiterspielen dürfen, lässt gerade die ambitionierten Vereine aufatmen. „Die meisten Clubs arbeiten unter Profibedingungen. Deshalb ist die Entscheidung, weiterzuspielen, auch folgerichtig“, wird Marcus Uhlig, Vorstand bei Rot-Weiss Essen, vom „Reviersport“ zitiert. Man sei „sehr erleichtert“, erklärte Benjamin Bruns, Geschäftsführer von Fortuna Köln. „Das gibt Kraft und stärkt noch mehr den Willen für die nächsten Wochen.“

Unverständnis zeigte dagegen Oberhausens Präsident Hajo Sommers. „Es gibt keine Testungen. Ich betone: die Spieler werden nicht getestet und es geht weiter“, sagte Sommers. „Wie wollen wir das denn den Menschen erklären, die Kinos, Theater, Kneipen oder Restaurants schließen mussten?“

Problematisch könnte die Fortsetzung des Spielbetriebes für Vereine werden, die besonders stark von Zuschauereinnahmen abhängig sind. Wie in der Bundesliga sind auch in der Regionalliga keine Fans im Stadion zugelassen.

Regionalliga Nord

Schon zügig nach den politischen Entscheidungen, den Amateursport im November größtenteils auszusetzen, gab der Norddeutsche Fußballverband in der vergangenen Woche bekannt, den Spielbetrieb zu unterbrechen. „Bei der Regionalliga Nord handelt es sich nicht um eine bundesweite Profispielklasse mit regelmäßigen Testungen. Folglich ist sie dem Amateursport zuzuordnen und fällt unter diese Verordnungen“, sagte Verbandspräsident Günther Distelrath der dpa.

Distelrath ist zuversichtlich, die Liga trotz der Unterbrechungen beenden zu können. Die Regionalliga für die Clubs in Bremen, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein ist in diesem Jahr in eine Nord- und eine Südstaffel geteilt. „Dadurch haben wir jetzt ein bisschen Luft“, sagte Distelrath.

Regionalliga Bayern

In Bayern wird der Amateurfußball, zu dem auch die Regionalliga gezählt wird, gleich bis zum 31. Dezember 2020 unterbrochen. Im Süden hatten die Verantwortlichen schon vor Monaten einen anderen Weg eingeschlagen: Anstatt die Saison 2019/20 nach der Zwangspause im Frühjahr abzubrechen, unterbrachen sie die Spielzeit vorerst nur. Die Hoffnung liegt nun auf einem Neustart 2021.

„Oberste Priorität hat der Ligen-Spielbetrieb der Saison 2019/20, den es zu retten gilt, damit wir hoffentlich zum 1. Juli 2021 wieder in geordnete Bahnen übergehen können“, sagte der im BFV-Präsidium für den Spielbetrieb verantwortliche Jürgen Faltenbacher. dpa

