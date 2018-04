Anzeige

Groß-Rohrheim/Birkenau.Am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr bestreitet Fußball-Kreisoberligist FC Alemannia Groß-Rohrheim die Partie bei Anatolia Birkenau, die ihre Heimspiele auf dem Hartplatz in Löhrbach austrägt. An dieses manchmal schwer zu bespielende Geläuf haben die Rohrheimer durchaus gute Erinnerungen. Am 28. Mai vergangenen Jahres siegten sie dort und nahmen nach der Begegnung zufrieden zur Kenntnis, dass sie auch ohne diesen Auswärtserfolg die Klasse gehalten hätten.

„Kleiner Hartplatz, Flutlicht. Das sind keine guten Bedingungen unter denen wir am Mittwoch spielen müssen“, sagt dennoch Klaus Anthes, seit 1979 Vorsitzender der Alemannen. Hinzu kommen die Ereignisse aus dem Hinspiel, bei dem es zwischen den Spielern und Zuschauern nicht immer ruhig blieb.

Aber so sehr brauchen die Groß-Rohrheimer ihr Augenmerk auf den kommenden Gegner gar nicht zu richten. „Wir müssen erst einmal die 1:5-Niederlage vom vergangenen Sonntag gegen die SG Einhausen verkraften, bei der bei uns wenig zusammenlief“, so Anthes. Und auch in personeller Hinsicht wird Trainer Hamza Elezovic nicht aus dem Vollen schöpfen können, denn der eine oder andere Spieler wird wegen Schichtarbeit fehlen. hias