Fokus auf Zweikämpfe

Ried.„Sie werden nicht vor Selbstvertrauen strotzen“, hatte Benjamin Sigmund vor dem jüngsten Gruppenliga-Spiel beim TSV Höchst über den Gegner gesagt. Bei den zuvor viermal in Folge sieglosen Höchstern kam es für die von Sigmund trainierte Bürstädter Eintracht dann jedoch anders als erhofft: Mit einer 0:6-Packung verabschiedete sich der Aufsteiger am vergangenen Sonntag aus dem Odenwald und rutschte wieder auf Platz zwölf ab.

Anders als in Höchst empfangen die Bürstädter nun am Sonntag (14.45 Uhr) mit dem TSV Lengfeld einen Konkurrenten, der gerade zur Bestform aufläuft. Mit einem 4:3 gegen Bensheim 07, einem 2:1 gegen Höchst und einem 5:0 bei Schlusslicht Einhausen marschierten die Odenwälder zuletzt stramm aus der Abstiegszone. 25 Punkte weist der TSV jetzt auf und zog damit auch an der Eintracht (23 Punkte) vorbei. „Dass die Lengfelder diese Spiele gewonnen haben, spricht für sie, mir ist es aber ehrlich gesagt egal. Es ist unser letztes Heimspiel in diesem Jahr, das wollen wir gewinnen“, sagt Sigmund, der die Stärken des TSV in der Offensive um Thorsten Helfmann (15 Saisontore) und Max Messerschmitt (9) sieht.

Sigmund will rotieren

Im Training legte Sigmund in dieser Woche den Fokus auf die Zweikampfführung. Die hatte beim 0:6 in Höchst phasenweise sehr zu wünschen übrig gelassen. „Wir werden versuchen, besser zu verteidigen. Die Zweikämpfe beginnen vorne und setzen sich in der Mittelfeldkette fort. Wenn jeder eine Schippe drauflegt, ist schon viel gewonnen“, meint Sigmund, dem bis auf Jolex Mc Neil (Magen-Darm-Infekt) alle Mann zur Verfügung stehen – ideale Voraussetzungen also, auch in Hinblick auf den Jahresabschluss beim Letzten Einhausen in der übernächsten Woche.

Personell will Sigmund unabhängig von der Klatsche in Höchst Änderungen vornehmen. „Da haben sich einige sicherlich nicht empfohlen. Aber ich bin nicht sauer, wenn einer mal nicht in guter Verfassung ist. Das kommt vor. Wenn ich umstelle, liegt das auch an der guten Größe unseres Kaders“, betont der Eintracht-Trainer. cpa

