Fortbildung über digitalen Pass

Bergstraße.„Vereinswechselrecht, Antragstellung online, digitaler Spielerpass“ – mit diesen Schwerpunkten beschäftigt sich ein Seminar des Hessischen Fußball-Verbandes am Montag, 29. April, das für Südhessen zentral beim SV Hahn (Fußballkreis Darmstadt) angeboten wird. Neben den Grundzügen des Vereinswechselrechts und der Pass-Erstausstellung mit Hilfe der Plattform dfb-net gibt es Erläuterungen zum Projekt „Digitaler Spielerpass“, an dem viele Fußballkreise ab der Saison 2019/20 teilnehmen. Anmeldungen sind ausschließlich im Internet unter www.dfbnet.org möglich. Bereits ausgebucht ist dagegen die Kurzschulung für Vereinstrainer der Alterstufen C- und D-Jugend am Dienstag, 16. April, bei der TSV Auerbach. all

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 11.04.2019