Frankfurt zu stark

Groß-Rohrheim.Eine Woche nach der 2:9-Niederlage gegen Tabellenführer SV Nauheim gab es für die Tischtennis-Herren des TTC Groß-Rohrheim auch gegen den Zweiten der Verbandsliga Süd nichts zu holen. Bei Eintracht Frankfurt unterlag der Aufsteiger aus dem Ried mit 1:9. „Das Ergebnis klingt deutlich, war es im Endeffekt auch, dennoch haben wir in einigen Matches sehr gut dagegen gehalten und uns achtbar aus der Affäre gezogen“, erklärte Groß-Rohrheims Kapitän Tobias Meixner zur Niederlage.

Den Ehrenpunkt für den TTC holte Spitzenspieler Stephan Kaiser gegen Frankfurts Nummer zwei, Khoa Ta Tuan, in drei Sätzen. Die Partie des Abends lieferte sich jedoch Matthias Kaiser mit Kiryl Barabanov, Frankfurts weißrussischer Nummer eins. Den ehemaligen Zweitliga-Profi hatte Kaiser nach einer tollen Aufholjagd mit einem 8:7 im fünften Satz schon am Rande einer Niederlage, am Ende stand jedoch ein 9:11.

Mit 13:13 Punkten bleibt der TTC auf Rang vier. Am Wochenende steht ein doppelter Spieltag an. Am Samstag (19 Uhr) sind die Groß-Rohrheimer zu Gast beim Drittletzten TSV Nieder-Ramstadt, der bei 8:16 Punkten steht. Am Sonntag (14.30 Uhr) kommt Schlusslicht TSG Oberrad in die Bürgerhalle (6:18 Punkte). „Wir sind guter Dinge, dann wieder erfolgreich zu sein“, meint Meixner, der in der Mitte wieder auf die Ukrainer Denis Vakulenko und Anton Riabukhin baut. cpa

