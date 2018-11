Frankfurter Hochgefühl

Frankfurt.Die Medaille für den Torschützen des Monats der ARD-Sportschau bekam Luka Jovic von seinem Kapitän David Abraham nach dem Training umgehängt. „Was für ein bescheidener Typ er ist, sieht man daran, was für einen roten Kopf er bekommen hat“, sagte Trainer Adi Hütter am Freitag schmunzelnd. Eintracht Frankfurt kann sich derzeit jedenfalls vor Lobeshymnen und Aufmerksamkeit kaum retten.

Die Euphorie in der Stadt um den Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga ist riesig – die Partie beim FC Augsburg verspricht aber, zumindest was die Historie angeht, nichts Gutes. Denn dort hat die Eintracht in allen sechs Anläufen (drei Unentschieden, drei Niederlagen) noch nie gewonnen. Und die Mannschaft von Trainer Manuel Baum gilt als eine der unangenehmsten in der Liga. Andererseits haben die Frankfurter seit neun Partien in der Bundesliga und in der Europa League nicht verloren und dabei achtmal gewonnen. Die Eintracht steht sogar über dem FC Bayern, den sie im DFB-Pokalfinale im Mai so furios bezwungen hatte.

Erst 13 Gegentore

„Klar ist das eine Momentaufnahme, die toll aussieht. Aber ich schaue die Tabelle nicht jeden Tag an“, sagte Hütter vor der Partie am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wir schauen auch auf die Mannschaften, die hinter uns stehen und alle nach vorne wollen. Noch schwieriger wird es sein, uns da vorne festzubeißen.“ Mit dem erfolgreichen Stürmer-Trio Jovic, Sébastien Haller und Ante Rebic verfügt die Eintracht über ein Pfund, das auch in Augsburg zum Tragen kommen könnte. Jovic führt mit neun Treffern sogar die Torschützenliste an. Der Serbe und der kroatische Vizeweltmeister Rebic sind auch in der Länderspielwoche in ihren Auswahlteams nicht über die Maßen strapaziert worden. Hütter ist der Hype um Jovic und Co. manchmal etwas viel, deshalb stellte er bei der Pressekonferenz die Abwehr in den Vordergrund, die mit 13 Gegentoren nach elf Spieltagen die viertbeste der Liga ist.

„Wir haben in den vergangenen vier Spielen drei Mal zu Null gespielt. Das zeigt schon, dass wir auch in der Defensive momentan gut stehen“, sagte der Österreicher. „Die ganze Mannschaft arbeitet in beide Richtungen exzellent, und deswegen sind wir nicht ganz so einfach zu knacken.“

Ob die Eintracht wirklich eine Spitzenmannschaft sei, „das wird sich jetzt in den nächsten acht Spielen bis Weihnachten zeigen“, sagte Hütter in einem „Bild“-Interview und warnte: „Wir müssen den Ball flachhalten. Vom Abstiegskandidaten Nummer 1, vom Trainer-Rauswurf-Kandidaten Nummer 1 zum Champions-League-Teilnehmer – das geht mir alles ein bisschen zu schnell.“

Unabhängig vom Ausgang des Augsburg-Spiels rückt die Eintracht am Samstagabend erneut in die Öffentlichkeit: Hütter ist Gast im ZDF-„Sportstudio“.

