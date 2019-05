Frankfurter Remis bei China-Reise

Foshan.Eintracht Frankfurt hat auf seiner China-Reise in einem müden Testspiel 3:3 gegen den Bundesliga-Rivalen VfL Wolfsburg gespielt – ein Elfmeterschießen gab es am Freitag im Century Lotus Stadium von Foshan aber auch noch. Daraus gingen die Niedersachsen am Ende als Sieger hervor, da Filip Kostic und Makoto Hasebe vom Punkt scheiterten. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter hatte nach 50 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison noch einen 1:3-Rückstand aufgeholt. Der eingewechselte Torjäger Luka Jovic erzielte in der 81. Minute den Ausgleich. Für die Wolfsburger hatten zuvor Yannick Gerhardt, Elvis Rexhbecaj und Ismail Azzaoui getroffen. Die weiteren Tore für die Eintracht schossen Jetro Willems und Almamy Touré. Mit der PR-Aktion wollen die Frankfurter den Internationalisierungsprozess des Vereins vorantreiben. Ende April hatte die Eintracht in Peking ein eigenes Büro eröffnet. dpa

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.05.2019