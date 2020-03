Frust bei der Azzurri

Lampertheim.Die Corona-Pandemie hat die Welt fest im Griff. Viele müssen aus dem Homeoffice arbeiten, man soll zu Hause bleiben und nur zum Einkaufen oder für Arztbesuche vor die Tür gehen. Dadurch wurde auch der gesamte Sport lahmgelegt. Die Fußball-EM wurde ebenso wie Olympia verschoben, auch der Trainings- und Spielbetrieb in den Fußballligen wurde eingestellt. Der Hessische Fußballverband hat den Spielbetrieb ebenfalls bis auf weiteres ausgesetzt.

Für die Lampertheimer Azzurri ist diese Situation besonders ärgerlich, wurde doch der Angriff auf die Tabellenspitze der Kreisliga A jäh abgebrochen. Neues kann Azzurri-Coach Martin Göring deshalb nicht vermelden: „Wir können im Moment nicht trainieren, ich kann meine Spieler nicht sehen. Zwar sollen die Spieler dreimal pro Woche alleine Laufen gehen, um sich trotzdem einigermaßen fit zu halten, aber überprüfen kann das ja niemand. Insgesamt sind alle ziemlich frustriert über die Situation, aber die Gesundheit ist eben für alle das Wichtigste.“

Wertung der Runde völlig offen

Göring glaubt nicht, dass die Saison in den hessischen Ligen zu Ende gespielt wird: „Wenn man sieht, wie es um den Profisport steht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es für uns weitergeht. Das ist natürlich sehr schade, da wir ja als Zweiter so weit oben stehen. Ich bin gespannt, wie die Runde gewertet wird. Ob abgebrochen oder aber komplett annulliert wird – eine Entscheidung wird es ja irgendwann geben müssen.“

Doch egal, wie gewertet wird, könnten die Azzurri zu den Leidtragenden zählen und der Aufstieg in die Kreisoberliga verwehrt bleiben: „Es wird keine Entscheidung geben können, die für alle gleichermaßen fair ist, aber das muss man in so einer Situation eben akzeptieren“, sagt Göring. rago

