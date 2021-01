FSG-Cheftrainer bleiben an Bord

Riedrode.Die FSG Riedrode macht mit ihren drei Cheftrainern weiter. Sowohl mit Duro Bozanovic und Andreas Keinz, die die erste FSG-Mannschaft als Trainerduo betreuen, als auch mit Andreas Zinke (kleines Bild), dem Coach der Riedroder Reserve, hat sich der Vorstand der Fußball-Sportgemeinde auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit über die zurzeit unterbrochene Saison hinaus geeinigt. Auch mit Torwarttrainer Uwe Seibel macht die FSG weiter, hier wurde am Donnerstag eine Einigung erzielt.

Seit der Spielzeit 2018/19 stehen Bozanovic und Keinz bei der ersten Mannschaft an der Seitenlinie. Zuvor waren Bozanovic beim FSV und Keinz bei der SG Riedrode als Trainer aktiv. Das Übergangsjahr bis zur Fusion der beiden Riedroder Vereine im Sommer 2019 krönte das Duo mit dem Gewinn der Kreisoberliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die Gruppenliga. In der Abbruchsaison 2019/20 sortierte sich die FSG auf Platz zehn ein. In der laufenden Runde mischen die Blau-Schwarz-Gelben oben mit. Dem Tabellenvierten, der ein Spiel weniger bestritten hat, fehlen fünf Punkte zum Spitzenreiter VfR Groß-Gerau.

Positive Gespräche

Zinke übernahm die Reserve ebenfalls zur Saison 2018/19. Nach den Plätzen neun und acht in den ersten zwei Jahren führt Riedrodes „Zweite“ die Tabelle in der B-Liga an. „Es gab keinen Gedanken an ein anderes Trainerteam. So erfolgreich, wie wir gestartet sind, wäre es schön, wenn wir bald wieder zusammen weitermachen könnten“, sagte Spielausschussmitglied Fabian Kreiling. „Es ging recht schnell, die Gespräche waren durchweg positiv. Die FSG Riedrode ist ein toller Verein und ich denke, wir haben etwas Gutes aufgebaut. Die Strukturen stimmen und es macht Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten“, erklärte Keinz, der auch die Zusammenarbeit mit Jugendfreund Bozanovic lobte.

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.01.2021