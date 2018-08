FSG fährt nächsten Sieg ein

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße entpuppt sich die neuformierte FSG Riedrode nach dem 5:0-Erfolg bei der KSG Mitlechtern zum ernstzunehmenden Meisterschaftsanwärter. Dagegen musste sich der VfR Bürstadt im Heimspiel gegen die SG Wald-Michelbach mit einem 1:1 begnügen. Im Abwärtstrend befindet sich der FV Hofheim, der der bislang zuvor punktlosen Tvgg Lorsch mit 1:3 unterlag.

VfR – SG Wald-Michelbach 1:1

„Es war eine kämpferisch betonte Begegnung. Zwar haben wir die ganz schönen Spielzüge heute nicht gesehen, doch dafür viele Torchancen“, analysierte Norbert Krezdorn, Pressesprecher des VfR Bürstadt. Und da hüben wie drüben jeweils nur ein Treffer fiel, kam er auch nicht umhin, den Bürstädter Torwart Maximilian Kölsch und sein Gegenüber Sven Helfrich als beste Akteure der Begegnung zu nominieren.

Gerade VfR-Zugang Besim Reka wäre es zu gönnen gewesen, die Führung zu erzielen. Doch sowohl in der sechsten wie auch in der 25. Minute musste er Helfrichs Stärke anerkennen. So war es nicht der VfR, sondern der Gast aus dem Odenwald, der in Führung ging (50.). Gero Lammer schoss aus 20 Metern an die Latte, den Abpraller verwertete Alexander Rebscher, der aus kurzer Distanz zum 0:1 traf. Fast wäre dies der Endstand gewesen, doch in der 88. Minute gelang den Platzherren der Ausgleich. Nach Besim Rekas schönem Freistoß aus 25 Metern drückte Marvin Knaup den Ball aus fünf Metern über die Linie – 1:1.

Tvgg Lorsch – FV Hofheim 3:1

„Auch wenn wir spielerisch keine Glanzlichter gesetzt haben, haben wir letztlich einen verdienten Erfolg davongetragen“, freute sich Lorschs Pressesprecher Hans-Jürgen Lebert über den Heimerfolg gegen die personell arg gebeutelten Hofheimer. Rückkehrer Luca Gaggiano war gestern der Mann des Tages bei der Tvgg. Als er sich in der 23. Minute ein Herz fasste und mit einem Schuss aus 16 Metern das 1:0 traf. Immerhin gelang dem FVH vor dem Wechsel der Ausgleich.

Nach einem Foulspiel von Schneider an Baunach erklärte Hofheims Spielertrainer Oliver Schader die Ausführung des Strafstoßes zur Chefsache und verwandelte zum 1:1. Die Schlussphase aber gehörte den Lorschern. Und so war es Gaggiano, der seine Mannschaft in der 74. Minute abermals in Führung brachte – 2:1. Und es sollte noch besser für das Schlusslicht kommen, denn als sich Dejan Huseinovic in der 85. Minute schön über links durchsetzte, war Buzyer ein drittes Mal geschlagen.

KSG Mitlechtern – FSG 0:5

Eine klare Sache war das Auswärtsspiel der FSG Riedrode gegen Mitlechtern. Zwar stand es zur Pause lediglich 1:0 für die Elf aus dem Bürstädter Stadtteil, doch nach dem Wechsel beseitigte diese jegliche Zweifel, wer den Sieg einfahren würde. Jeweils als Doppel-Torschützen traten dabei die Defensivspezialisten Julian Ille und Dominic Kohl in Erscheinung. Den Schlusspunkt setzte Marcel Daniel, der in der vergangenen Saison noch beim FC Alsbach in der Verbandsliga spielte. Er traf in der 65. Minute zum 0:5. hias

