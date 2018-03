Anzeige

„Wir haben nach der Osterpause noch vier Spiele und jede einzelne weiß, um was es geht. Wenn wir die Bezirksoberliga halten wollen, müssen wir dringend Punkte sammeln“, nimmt Köhl seine Spielerinnen in die Pflicht. Unterdessen hat der engagierte Coach einen neuen Verein für die kommende Spielzeit: „Ich werde zum HC VfL Heppenheim wechseln und dort die A-Liga-Damenmannschaft übernehmen“, so der B-Lizenz-Inhaber. Aus einigen interessanten Angeboten war Heppenheim für ihn das Beste: „Die Fahrtstrecke hält sich in Grenzen und sportlich ist hier viel zu bewegen. Aber bevor ich mich auf die neue Aufgabe konzentriere, will ich in Biblis den Klassenerhalt erreichen – auch wenn es sehr schwer wird.“

FSG-Tore: Elma Drekovic (12/2), Liboria Romano (3), Saskia Laudenbach, Miriam Weil (je 2), Lisa Götz (1). me

