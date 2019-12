FSG gibt Führung aus der Hand

Ried.Die FSG Riedrode hat im Bergsträßer Derby beim FC 07 Bensheim in der Fußball-Gruppenliga einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt. Nach einer 2:0-Führung zur Pause kam der Aufsteiger nur zu einem 2:2-Remis. Die Bürstädter Eintracht verabschiedete sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause. Beim FC Türk Gücü Rüsselsheim rettete das Team von Spielertrainer Benjamin Sigmund einen 2:1 (2:0)-Erfolg ins Ziel.

Bensheim – Riedrode 2:2

Wie schon im Hinspiel trennten sich Bensheim und Riedrode 2:2. Doch anders als beim Aufeinandertreffen am zweiten Spieltag lag die FSG zur Pause nicht 0:2 hinten, sondern 2:0 vorn. „Wie schon im Hinspiel haben wir zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen“, erklärte Riedrodes Trainer Andreas Keinz in seiner Analyse: „Diesmal ging die erste Hälfte an uns. Da war Bensheim nur nach Ecken gefährlich, die scharf vor unser Tor kamen.“ Ein Doppelpack von Mario Basyouni (10./17.) brachte dem Aufsteiger aus Riedrode die nicht unverdiente 2:0-Führung ein. In der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte bei der FSG, die in der 21. Minute Maxi von Dungen verletzungsbedingt herausnehmen musste, spürbar nach. „Da waren wir leider zu schläfrig, da waren wir nicht richtig da“, stellte Keinz fest. In der 56. Minute kam es, wie es kommen musste: Max Gebhardt nutzte eine Hereingabe zum 1:2-Anschlusstreffer.

Spätestens jetzt waren die Hausherren vor 150 Zuschauern am Drücker. 20 Minuten vor Schluss brachte Bensheims Spielertrainer, der langjährige Zweitliga-Profi Elton da Costa, einen Freistoß aus dem Halbfeld gefährlich in den Riedroder Strafraum, Denis Holdschick schob zum 2:2-Endstand ein (70.).

Mit dem Ergebnis konnte die FSG gut leben – auch, weil der Aufsteiger in der 78. Minute mit Stammtorwart Chris Keilmann (Knieprobleme) einen zweiten verletztungsbedingten Wechsel vornehmen musste. „Wir sind mit einem dezimierten Kader nach Bensheim gereist und froh, dass jetzt die Winterpause ansteht“, räumte Keinz ein. Nach 19 von 32 Spieltagen findet sich die FSG mit 28 Punkten auf Platz zehn wieder. Die seit nunmehr 14 Liga-Begegnungen ungeschlagenen Bensheimer überwintern mit 36 Zählern auf Rang fünf.

FC Türk Gücü – Et. Bürstadt 1:2

Viel hätte nicht gefehlt und auch der zweite Bürstädter Gruppenligist hätte – womöglich – eine Zwei-Tore-Führung im zweiten Durchgang aus der Hand gegeben. „Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, war es ein verdienter Sieg für uns. Man kann das aber deutlich besser in der zweiten Halbzeit gestalten als wir“, gab sich Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund selbstkritisch: „Wir führen 2:0, haben die klareren Chancen und müssen das 3:0 machen. Dann ist die Partie wohl frühzeitig entschieden. Stattdessen kriegen wir den Anschlusstreffer und machen es noch einmal unnötig spannend.“

Zunächst lief für die Eintracht alles nach Plan. In der 20. Minute traf Vitali Becker nach schöner Einzelleistung zur 1:0-Führung. Fünf Minuten später legte Xhino Dushaj nach einem starken Assist von Mehmet Tutay das 2:0 nach. Gegen Ende der ersten Hälfte wehrte Türk-Gücü-Torwart Yildirim Ilbay einen Versuch von Becker ab, einen weiteren Eintracht-Angriff vertändelte Dushaj im Eins-gegen-Eins. Im direkten Gegenzug kam Rüsselsheim zu einem Lattentreffer.

In Durchgang zwei schwächte sich Türk Gücü zunächst selbst, Bugrahan Özcelik sah nach einem rüden Foul gegen Riccardo Presti die Rote Karte (65.). Kurz darauf eröffnete Joao Gabriel Goncalves mit dem 1:2-Anschlusstreffer den offenen Schlagabtausch in der Schlussphase (70.).

Nach dem neunten Saison-Dreier liegt die Sigmund-Elf wieder vor der FSG Riedrode, 29 Punkte reichen für den achten Tabellenplatz. Dagegen tritt Türk Gücü Rüsselsheim nach der neunten sieglosen Partie am Stück auf der Stelle. Mit 18 Zählern überwintern die Autostädter auf einem Abstiegsplatz.

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019