FSG gibt sich selbstbewusst

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße kennt Oliver Schader, der Spielertrainer des FV Hofheim, derzeit nur ein Ziel. „Wir brauchen Punkte, Punkte, Punkte. Egal, ob aus einem Sieg oder nur aus einem Unentschieden“, betonte Schader nach dem 1:0-Heimsieg über die Spitzenmannschaft SG Wald-Michelbach, in dem die Hofheimer vor dem gegnerischen Gehäuse eiskalt agierten.

Deswegen will er auch aus dem Auswärtsspiel gegen den FC Starkenburgia Heppenheim etwas Zählbares holen. Dabei ist ihm nicht entgangen, dass die Heppenheimer derzeit einen Lauf haben und ihre Haut auch beim jüngsten 1:1 in Lorsch sehr teuer verkauften. Am traditionsreichen Heppenheimer „Galgen“ kann der FV Hofheim möglicherweise in Bestbesetzung antreten.

Diese Tvgg Lorsch hat nun die FSG Riedrode zu Gast, die nach der 0:1-Niederlage in Lampertheim so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren möchte. Durch diesen Ausrutscher will sich Andreas Keinz, der Trainer der FSG Riedrode, nicht aus dem Konzept bringen lassen: „Wir haben ein Spiel verloren. Nicht mehr und nicht weniger – und sind immer noch Tabellenführer. Wir haben diese Woche wieder konzentriert gearbeitet und uns gut auf den kommenden Gegner vorbereitet.“

Über die Stärken der Tvgg Lorsch ist Keinz dabei bestens informiert. So ist ihm nicht entgangen, dass der Gegner die wenigsten Gegentore kassiert hat, taktisch sehr diszipliniert agiert und über ein gutes Umschaltspiel verfügt. „Außerdem sind sie bei Standards gefährlich“, warnt Keinz davor, die Elf des scheidenden Trainers Tim Schicker zu unterschätzen. Aber auch wenn er die Aufgabe als keineswegs leicht einschätzt, möchte er die Heimbegegnung unbedingt gewinnen.

Zwar empfängt die FSG die Lorscher unter personell guten Voraussetzungen, doch Maximilian von Dungen (Bänderdehnung) und Oliver Schrah (Aufbautraining) werden sicherlich ausfallen.

VfR spielt bei Olympia Lorsch

Zu den ganz großen Sorgenkindern in der Kreisoberliga Bergstraße zählt derzeit der SC Olympia Lorsch, der kommende Auswärtsgegner des VfR Bürstadt. Nach der Winterpause hat die Olympia alle ihre drei Begegnungen verloren, zweimal gab sie dabei eine 2:0-Führung aus der Hand. Klar, dass die Lorscher Elf von Trainer Georg Eckhardt gegen die Bürstädter nun wieder etwas Zählbares holen möchte.

Der VfR Bürstadt wird sich im Traditionsderby aber nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen lassen, gerade weil er derzeit in guter Form ist.

Zwei schwierige Auswärtsspiele im Odenwald müssen der FC Alemannia Groß-Rohrheim und der TV Lampertheim bestreiten. Während die Rohrheimer bei ihrem Angstgegner SG Wald-Michelbach antreten, ist dem TV Lampertheim nicht entgangen, dass der kommende Auswärtsgegner Anatolia Birkenau im Abstiegskampf jeden Zähler benötigt. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019