FSG holt Gutschalk und Pritchett

Ried.Zwischen 12:34 Uhr und 12:45 Uhr dürfte es am Sonntag in der Regionalbahn 63 von Riedrode nach Bensheim etwas geselliger zugehen als sonst. Für ihr 19. und letztes Gruppenliga-Punktspiel 2019 hat die FSG Riedrode ihre „Schlachtenbummler“ über Facebook eingeladen, die erste Mannschaft mit dem Zug auf das Auswärtsspiel zu begleiten. Anschließend soll es „im Fanmarsch“ weiter zum Bensheimer Weiherhausstadion gehen, wo die FSG um 14 Uhr auf den FC 07 Bensheim trifft.

„Dass solche Aktionen für unsere Zuschauer organisiert werden, freut uns als Mannschaft, das gibt uns immer ein paar Prozent mehr. Wir hoffen, dass wir diese Unterstützung mit einer guten Leistung zurückzahlen können“, sagt FSG-Trainer Andreas Keinz. Geht der Tabellenfünfte Bensheim (35 Punkte) so zu Werke wie in seinen jüngsten 13 Ligaspielen, wird die FSG allerdings auch jeden Prozentpunkt gebrauchen können. Nach einem enttäuschenden Saisonstart mit nur vier Punkten und drei Niederlagen aus den ersten fünf Partien – darunter ein 2:2 in Riedrode – hat die Elf um Ex-Zweitliga-Profi Elton da Costa (Darmstadt 98, FC Augsburg, Kickers Offenbach) richtig in die Spur gefunden. Neun Siege und vier Remis stehen beim FCB seit Ende August zu Buche.

In den vergangenen drei Begegnungen schlug der langjährige Verbandsligist den SV 07 Geinsheim (3:1), Primus SG Dersim/VfR Rüsselsheim (2:0) und den Vierten VfR Fehlheim (3:1). „Am Anfang der Runde hatten die Bensheimer oft nur zwölf oder 13 Mann auf dem Spielberichtsbogen. Jetzt sind sie schon lange ungeschlagen und gerade in der Offensive sind sie richtig gut besetzt“, hat Keinz den zweitbesten Angriff (53 Treffer) auf dem Schirm.

Wiesener fällt aus

Die FSG reist als Neunter mit 27 Zählern zur da-Costa-Elf. Nach dem 1:2 bei Sportfreunde Heppenheim, wo das Team des Trainer-Duos Keinz/Duro Bozanovic in der zweiten Hälfte einen mageren Auftritt hinlegte, waren die Riedroder zuletzt spielfrei. „Am vorletzten Spieltag vor der Winterpause spielfrei zu haben, ist sicher nicht optimal. Aber wir werden uns dieser Aufgabe stellen und wollen mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen“, betont Keinz. Personell geht die FSG weiter auf dem Zahnfleisch. Vor allem der Ausfall des Ex-Bensheimers Janis Wiesener in der Innenverteidigung dürfte schwer wiegen. Außerdem war Musa Comma unter der Woche krank.

Unterdessen gab Keinz die ersten Winterneuzugänge bekannt. Von A-Ligist VfB Lampertheim kommt Joey Gutschalk. Das 29-jährige VfB-Urgestein „soll auf der rechten Außenbahn für Belebung sorgen“, so der FSG-Coach: „Er hat ein paar Mal mittrainiert und seine Sache ordentlich gemacht. Wir trauen Joey zu, dass er nicht nur für Konkurrenzkampf sorgen wird, sondern auch ein Anwärter auf einen Stammplatz sein kann.“

Der zweite Neue ist Damian Pritchett. Der 31-jährige Innenverteidiger, der in Bürstadt wohnt, kommt von Ligakonkurrent Heppenheim. „Mit seiner Statur und seiner Erfahrung wird er uns enorm weiterhelfen“, glaubt Keinz. Mit zwei weiteren potenziellen Neulingen führe man noch Gespräche, so Riedrodes Trainer weiter. cpa

