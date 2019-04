FSG II erwartet Schönmattenwag

Riedrode.In der Fußball-B-Liga Bergstraße findet heute Abend um 19.30 Uhr eine vorgezogene Begegnung statt. Die FSG Riedrode II empfängt den FC Odin Schönmattenwag. Beide Mannschaften stehen im Tabellenmittelfeld, so dass es für sie in der Endphase der Saison um nichts mehr geht. „Aufgrund vieler Ausfälle und Abstellungen in die erste Mannschaft können wir unser erfolgreiches Spiel über die Außen nicht mehr aufziehen“, bedauert Riedrodes Trainer Andreas Zinke, der darauf hofft, die Saison mit Anstand zu Ende bringen zu können. Doch er gibt sich kämpferisch: „Wenn wir nicht nach unten durchgereicht werden wollen, müssen wir endlich wieder einen Dreier einfahren.“ Neben den Akteuren, die zur ersten Mannschaft abgestellt wurden, muss die FSG Riedrode II auch auf den gesperrten Maurice Gündling verzichten. hias

