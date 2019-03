FSG II fordert Zotzenbach

ried.In der Fußball-B-Liga gelang es der zweiten Mannschaft der FSG Riedrode zuletzt nicht, sich für eine gute Leistung zu belohnen. Beim Tabellenführer ISC Fürth hielt die Elf von Andreas Zinke zwar hervorragend mit, doch am Ende blieben die Punkte auf dem Lörzenbacher Sportplatz. „Mit etwas Glück hätten wir einen Punkt mitnehmen können. Schade, dass die Begegnung mit 3:2 für den ISC Fürth endete“, bedauerte Andreas Zinke.

Nun treffen die Riedroder, die am Samstag um 13.45 Uhr Heimrecht genießen, erneut auf eine Spitzenmannschaft. Gegner FSV Zotzenbach steht zwar nur auf dem fünften Tabellenplatz, doch er hat bei einem Punkt Rückstand auf die TG Jahn Trösel noch allerbeste Chancen, an der Aufstiegsrelegation in die Kreisliga A teilnehmen zu können. „Die Begegnung gegen die Zotzenbacher wird kaum leichter als die beim ISC Fürth. Beim Hinspiel, das wir mit 1:4 verloren, waren wir chancenlos. Hoffentlich läuft es nun besser für uns“, will Zinke die ersten drei Zähler im Fußballjahr 2019 einfahren. Vor dem schweren Heimspiel erwartet Zinke zwar nicht alle Ausfälle einsatzbereit zurück, aber möglicherweise Maurice Gündling und Sascha Krumpholz. „Damit hätte ich in der Offensive mehr Alternativen“, hofft er auf eine Belebung des Angriffsspiels.

Klare Ansage von Andres

Nach der 1:4-Heimniederlage gegen Affolterbach genießt der FC Olympia Lampertheim am Samstag (15 Uhr) erneut Heimrecht. Das Spiel gegen den FC Fürth II scheint eine machbare Aufgabe zu sein, denn dieser steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Aber FCO-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres tut gut daran, seine Mannschaft vor den Odenwäldern, die vor drei Jahren noch in der Kreisliga A spielten, zu warnen. „Wer glaubt, die Aufgabe unterschätzen zu können, der schneidet sich in den eigenen Finger und kann sich schon vorzeitig ins Fastnachtswochenende verabschieden“, redet Andres Klartext.

Er vermisste zuletzt die richtige Einstellung seiner Spieler: „Wer auf dem Platz steht, darf kein dummes Zeug schwätzen, sondern soll sich bitteschön auf den Gegner konzentrieren.“ hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.03.2019