FSG II wacht spät auf

Ried.In der Fußball-B-Liga Bergstraße glänzten die FSG Riedrode II und Olympia Lampertheim mit Auswärtssiegen.

VfL Birkenau II – FSG Riedrode II 1:2

Thomas Schmitt, Abteilungsleiter Öffentlichkeitsarbeit beim VfL Birkenau, kam nicht umhin, der FSG-Reserve für ihre ordentliche Leistung zu gratulieren: „Wir hatten Glück, dass unsere Führung aus der Anfangsphase so lange hielt. In der Schlussphase der zweiten Halbzeit münzten die Riedroder ihre Überlegenheit endlich in Treffer um.“ In der zwölften Minute lupfte Birkenaus Routinier Volker Halblaub den Ball über Riedrodes Torwart Mohr zum 1:0 hinweg. Je länger die Begegnung dauerte, desto mehr sah die FSG ihre Felle davonschwimmen. Doch ab der 69. Minute wendete sich mit Sascha Krumpholz Abstauber zum 1:1 das Blatt. Und es sollte noch besser kommen: Czagatay Daldal markierte mit einem Flachschuss das 1:2 (86.).

FSG Bensheim – Oly. Lamperth. 1:3

Gegen eine kämpferisch starke Bensheimer Mannschaft tat sich die Olympia lange schwer. „In der Pause hat unser Trainer Thomas Düpre den Spielern die Leviten gelesen. Dies half, denn nach dem Wechsel lief es deutlich besser“, sah Sportausschussvorsitzender Patrick Andres eine Steigerung. Der Erfolg geriet zur Nebensache, da sich Samin Sengün schwer verletzte. Sengün zog sich bei einem Kopfball eine schwere Schulterverletzung zu und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 12.11.2018