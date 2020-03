FSG lässt viel vermissen

Riedrode.Schon unter der Woche hatte Duro Bozanovic ein ungutes Gefühl beschlichen. „Bei dem einen oder anderen war zu spüren, dass er wenig macht, weil er ja sowieso spielt“, sagte der Trainer des FSG Riedrode. Die 1:2 (1:1)-Heimniederlage des Gruppenliga-Aufsteigers gegen Tabellennachbar SKV Büttelborn war für Bozanovic deshalb die fast schon logische Folge: „Genau diese Spieler haben heute ihre Leistung nicht gebracht.“

Es war ein schwacher Auftritt, den der Tabellenzehnte (28 Punkte) gegen den Elften vor 120 Zuschauern auf dem vertrauten Waldsportplatz bot. Vor allem die erste Halbzeit war ein Durchgang zum Vergessen. „Wir waren von Anfang an sehr hektisch und hatten zu viele einfache Ballverluste“, analysierte Bozanovic.

Hauptdarsteller Pitlovic

Selbst das 1:0 durch Torjäger Sinisa Pitlovic in der 13. Minute diente der FSG nicht als Initialzündung. Nur zwei Minuten später erzielte Oliver Witt das 1:1 für die Gäste, die weitere gute Chancen liegenließen und „sich in jeden Ball geschmissen haben“, wie Bozanovic erkannte. Der mögliche 2:1-Pausenvorsprung für Ried-rode – in Minute 45 traf Pitlovic den Außenpfosten – wäre zu viel des Guten gewesen. „Wir gehen mit Glück mit 1:0 in Führung und schalten dann wieder einen Gang zurück“, ärgerte sich der FSG-Coach: „Das war eine sehr schwache erste Halbzeit von uns, das muss man einfach so sagen. Wir haben nicht das gezeigt, was nötig ist, um in der Gruppenliga zu bestehen.“

Noch bevor die FSG ein anderes Gesicht zeigen konnte, fing sie sich das zweite Gegentor. Nach einem Riedroder Fehler auf dem Flügel gelangte der Ball in den Strafraum der Hausherren. Dort war Julian Kasprzik für das 1:2 zur Stelle (49.). „Danach waren wir am Drücker und hatten einige sehr gute Möglichkeiten“, meinte Bozanovic. In der 54. Minute erzielte Pitlovic das vermeintliche 2:2, doch der Schiedsrichter erkannte den Treffer nicht an. „Für mich war es kein Abseits“, so Bozanovic.

Auch danach war Pitlovic der Hauptdarsteller in der FSG-Offensive, machte jedoch aus „zwei, drei hundertprozentigen Chancen“ (Bozanovic) zu wenig. Bei einem Versuch verpasste es der Angreifer etwa, den besser postierten Petro Bozanovic zu bedienen. „Sinisa ist ein Stürmer. Ich mache ihm keinen Vorwurf“, betonte Riedrodes Trainer. Maximilian von Dungen traf nur die Latte (75.).

Doch auch in Hälfte zwei lief unterm Strich zu viel im Spiel der FSG nicht rund. „Grundsätzlich waren wir eine tote Mannschaft. Es gab kaum Kommunikation auf dem Platz, die Körpersprache hat gefehlt“, monierte Bozanovic. Ausfälle wie jene von Stammtorwart Chris Keilmann, Dominic Kohl, Musa Comma oder Marc Kress wollten Bozanovic und sein Trainerpartner Andreas Keinz nicht gelten lassen. „Wir haben einen 22-Mann-Kader zusammengestellt. Wenn sich die Mannschaft derzeit von allein aufstellt, ist das auch eine Charaktersache. Die Spieler müssen in die Pötte kommen.“

Trotz der Niederlage bleibt die FSG mit 28 Punkten auf Platz zehn. Allerdings verpasste es der Aufsteiger, Büttelborn auf Distanz zu halten. Die SKV liegt als Elfter nur noch fünf Zähler hinter Riedrode. Auch der Zwölfte Türk Gücü Rüsselsheim (21) schloss dank eines 4:1 über den Drittletzten SV Nauheim wieder auf.

