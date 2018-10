FSG-Reserve atmet auf

Ried.Nach dem jüngsten 2:0-Erfolg bei der Spielvereinigung Fürth II wirkten Trainer und Spieler des Fußball-B-Ligisten FSG Riedrode II gelöst. Nach vier Niederlagen in Folge hat die Mannschaft gezeigt, dass sie das Siegen nicht verlernt hat. Der Auswärtserfolg gegen die abstiegsbedrohten Odenwälder war auch wichtig, weil nun schwere Gegner auf die Reserve warten.

Am Sonntag kommt die TG Jahn Trösel nach Riedrode. Die Mannschaft aus dem Gorxheimertal spielte bis 2017 in der A-Liga und will alsbald in diese Klasse zurückkehren. „Natürlich erwartet uns mit Trösel ein starker Gegner, der um den zweiten Platz mitspielt. Für uns war wichtig, nach der Niederlagenserie wieder ein Erfolgserlebnis zu haben“, geht Andreas Zinke, der Trainer der FSG II, die Begegnung mit Bedacht und einer Portion Optimismus an. Seinen Fast-Namensvetter im Team der TG, Stefan Zink, hat er nicht vergessen, der führt mit 21 Treffern die Torschützenliste der Liga an.

„Uns erwartet eine körperlich starke Truppe, gegen die wir gewappnet sein müssen. Auch wenn es ein Heimspiel ist, könnte ich mit einem Punkt gut leben“, so Zinke, der Mirko Alimi und Sascha Krumpholz zurückerwartet.

Oly. Lampertheim – TSV Hambach

Trübsal blasen derzeit die Verantwortlichen des FC Olympia Lampertheim nach der 0:3-Niederlage beim VfL Birkenau II. „Wir haben Chancen en masse nicht genutzt. Ich befürchte, dass wir uns in einer ganz schwierigen Phase befinden“, sagt der Sportausschussvorsitzende Patrick Andres. Ihm missfällt, dass es einige Spieler zu locker angehen lassen: „Trainer Thomas Düpre wird bis zur Winterpause genau beobachten, wer sich in den Dienst der Mannschaft stellt und wer nicht.“

Am Sonntag kommt nun der TSV Hambach. „Das ist ganz schwerer Brocken. Deswegen wäre ich bereits mit einem Punkt nicht unzufrieden“, erwartet Andres vor allem eine Leistungssteigerung. hias

