FSG-Reserve bricht nach der Pause ein

Ried.Torloses Unentschieden gegen Spitzenmannschaft TSV Hambach: Der FC Olympia Lampertheim war am Sonntag die einzige B-Liga-Mannschaft aus dem Verbreitungsgebiet des „Südhessen Morgen“, die etwas Zählbares holte.

Zotzenbach – FSG Riedrode II 6:3

„Das waren zwei verschiedene Halbzeiten. Schade, dass wir nach dem Wechsel nicht mehr die Leistung aus dem ersten Durchgang wiederholen konnten“, bedauerte Riedrodes Spielausschussmitglied Fabian Kreiling.

Im Rimbacher Gemeindeteil spielte die FSG II in der ersten Halbzeit wie aus einem Guss und es waren nur zehn Minuten gespielt, als Sebastian Brabant mit einem satten Schuss Zotzenbachs Torwart Karlheinz Schrade überwand – 0:1. Aber auch Riedrodes Sefkan Pircek, der in der 27. und der 45. Minute traf, stellte seine Torjägerqualitäten unter Beweis. Das zwischenzeitliche 1:2 gelang in der 36. Minute dem Zotzenbacher Jannik Rauch, ehe die Gastgeber nach dem Wechsel ein wahres fußballerisches Feuerwerk abbrennen sollten und nach Treffern von Markus Bangert und David Rauch die Riedroder Führung egalisierten – 3:3. Und es sollte noch besser für die Zotzenbacher kommen, die in der 70. Minute durch den eingewechselten Sinan Kusci gar in Führung gingen – 3:4. Schließlich zeichnete Kapitän Riza Aydogan mit seinen beiden Toren in der 72. und 74. Minute für das 6:3 verantwortlich.

Ol. Lampertheim – TSV Hamb. 0:0

„Das war eine disziplinierte Leistung unserer oft nicht sattelfesten Abwehr“, freute sich FCO-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres über den Punktgewinn. Die größte Lampertheimer Chance besaß Michael Reichardt, der in der 67. Minute Pech hatte, als ein Hambacher noch im letzten Augenblick klärte.

SG Hüttenfeld – SC Rodau 3:4 (2:1)

Kevin Rathgeber durfte in der 17. Minute die Glückwünsche seiner Kameraden entgegennehmen, als er aus acht Metern zum 1:0 ins rechte lange Eck traf. Vielleicht hätten die Hüttenfelder in der 25. Minute energischer klären sollen. So aber kam der Ball zum Rodauer Alexander Quadt, der zum 1:1 traf.

Die SG drängte nach der erneuten Führung: Rathgeber fasste sich aus 21 Metern ein Herz und profitierte davon, dass Torwart Pascal Klotz den Ball unter sich durchrutschen ließ – 2:1 (45.) .

Dann aber legten die Rodauer einen Zahn zu und glichen durch Maik Müller zum 2:2 (54.) aus. Vier Minuten später schloss Florian Mitsch eine Einzelleistung mit dem 2:3 ab. Als Quadt in der 70. Minute das 2:4 gelang, bedeutete dies die Vorentscheidung. Hüttenfelds Fabian Kilian verkürzte in der 80. Minute nur noch auf 3:4. hias

