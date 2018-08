FSG-Reserve erwartet Türkspor

Riedrode.In der Fußball-B-Liga Bergstraße haben sich die beiden Aufsteiger aus der Kreisliga C höchst unterschiedlich entwickelt. Während Meister ISC Fürth auch in der neuen sportlichen Umgebung für Furore sorgt und sich inzwischen an die Tabellenspitze vorgekämpft hat, lief es für den letztjährigen C-Liga-Zweiten Türkspor Wald-Michelbach bislang nicht ganz so gut. „Die haben bisher noch keinen Punkt geholt“, stellt Andreas Zinke, Trainer der FSG Riedrode II fest.

Wenn seine Mannschaft heute um 19.30 Uhr den türkischen Verein aus dem Odenwald empfängt, will er sich von dieser schwachen Ausbeute des Gegners allerdings nicht blenden lassen. Denn Zinke, über die Geschehnisse in der Liga sehr gut informiert, weiß um die Offensivkraft des kommenden Gegners. „Wir müssen schauen, dass unsere Abwehr gut funktioniert. Aber letztlich wollen wir mit einem Heimsieg die Basis für unser Saisonziel Klassenerhalt legen“, sagt der Übungsleiter, der nun nach Stationen beim FV Biblis und bei Olympia Lampertheim wieder in Riedrode arbeitet.

Außerdem will sich die Mannschaft für die jüngste 1:3-Auswärtsniederlage gegen den FSV Zotzenbach rehabilitieren. Immerhin gibt es aktuell keine Ausfälle zu beklagen, sodass Zinke wahrscheinlich aus dem Vollen schöpfen kann. hias

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.08.2018