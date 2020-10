FSG-Reserve feiert 6:1-Sieg in Zotzenbach

Riedrode.In der Fußball-B-Liga Bergstraße hat die zweite Mannschaft der FSG Riedrode die Gunst der Stunde genutzt und sich mit einem 6:1-Auswärtserfolg am Samstag gegen den FSV Zotzenbach ihre Tabellenführung ausgebaut. Es war eine der wenigen Partien, die an diesem Wochenende ausgetragen wurden, am Sonntagmorgen folgte der große Corona-Stopp.

In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Riedrode dominierte zwar das Spiel, doch die Platzherren trugen immer wieder gefährliche Angriffe vor. „Unser Angreifer David Rauch ist immer so treffsicher. In der Anfangsphase der Begegnung ließ er gleich drei große Chancen liegen. So kennen wir ihn nicht“, rieb sich Zotzenbachs Vorsitzender Roland Agostin verwundert die Augen. Wie es besser geht, zeigten die Angreifer der FSG. So war auch Dominik Wiegand von den Zotzenbacher Verteidigern schwer in den Griff zu bekommen. Erst recht in der 22. Minute, als ihm der Führungstreffer zum 1:0 gelang. Ebenso zu den Aktivposten im Riedroder Angriff zählte Mario Basyouni, dessen 2:0 die Vorentscheidung bedeutete (56.).

Zu diesem Zeitpunkt spielte die FSG Riedrode II bereits mit einem Mann Überzahl. „Unser Verteidiger Christoph Wecht stieß einen Riedroder Spieler weg und sah dafür folgerichtig die Rote Karte“, bedauerte Agostin. Doch weder dieser Umstand, noch die beruhigende Führung, beflügelte die FSG. „Wir waren eine Zeit lang verunsichert“, war Betreuer Horst Seigies über den Bruch im Spiel der eigenen Mannschaft sehr verwundert. Und nun zeigte auch David Rauch, dass er das Toreschießen nicht verlernt hat: In der 60. Minute verkürzte er auf 1:2.

Auf der anderen Seite stellte Sefkan Pircek unter Beweis, wie wichtig seine Einwechslung in der Halbzeitpause für Mirko Alimi war. In der 66. Minute legte er Zotzenbachs Torwart Karl-Heinz Schrade das dritte Ei ins Nest und gab somit das Signal für die Schlussoffensive. So gelang in der 76. Minute nach einer schönen Einzelleistung Spielführer Perica Bozanovic das 4:1. Nachdem sein erster Schussversuch in der 82. Minute missglückt war, versuchte es Julien Fechtig gleich noch einmal und wurde mit dem 5:1 aus Sicht der FSG belohnt. Abermals Sefkan Pircek hieß der Riedroder Torschütze in der 88. Minute. Sein 6:1 bedeutete den Endstand einer zum Schluss doch einseitigen Begegnung. „Aufgrund unserer Konditionsstärke konnten wir das Tempo bis zum Schluss hochhalten. Das war ausschlaggebend für unseren hohen Sieg“, frohlockte Horst Seigies. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 26.10.2020