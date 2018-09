FSG-Reserve macht es spannend

Ried.In der Kreisliga B Bergstraße hat die FSG Riedrode II ihre Erfolgsserie mit dem 4:2-Heimsieg über den SC Rodau ausgebaut. Dagegen nähert sich der FC Olympia Lampertheim nach der 1:7-Niederlage beim FC Schönmattenwag der bedrohlichen Tabellenregion.

FSG Riedrode II – SC Rodau 4:2

Wilfried Kungl, Spielausschussvorsitzender der SG Riedrode, sah einen starken SC Rodau, der seiner Mannschaft über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner war. So war er froh, dass FSG-Torwart Nicolas Mohr in der 85. Minute einen Foulelfmeter gegen den Rodauer Mitsch hielt. „Wäre der rein gegangen, hätten wir womöglich noch einmal zittern müssen“, so Kungl. Vor 40 Zuschauern erwischte die FSG-Reserve einen Start nach Maß. Zunächst traf Mirko Alimi (22.), ehe acht Minuten später Perica Bozanovic einen Foulelfmeter sicher verwandelte (30.). Doch plötzlich meldeten sich die Gäste aus dem Zwingenberger Stadtteil zurück. Zerey gelang noch vor dem Wechsel das 2:1.

Kaum hatte Schiedsrichter Sale die zweite Halbzeit wieder angepfiffen, traf Florian Mitsch zum 2:2. Nun war die Bühne bereitet für den großartigen Auftritt von Fabian Neeb, dem in der 60. Minute unmittelbar nach seiner Einwechslung das 3:2 gelang. Nun war wieder Mirko Alimi an der Reihe, der in der 76. Minute eine Flanke von Maurice Gündling zum 4:2 verwertete.

Schönmattenwag – FC Olympia 7:1

Arg unter die Räder kam die Olympia bei den offensivstarken Schönmattenwagern. Zwar stand es zur Pause erst 2:0, doch nach dem Wechsel gelang den tapferen Olympianern nicht mehr allzu viel. Das verdarb dem FCO-Sportausschussvorsitzenden Patrick Andres, für den der Sieg der Gastgeber auch in der Höhe in Ordnung ging, die Stimmung: „Wir haben uns selbst im Weg gestanden und haarsträubende Fehler begangen. Wenn die Mannschaft nicht auf die Worte des Trainers hört, kann sie eine so gute Mannschaft wie Schönmattenwag nicht ärgern.“ So war es Rückkehrer Michael Reichardt in der 70. Minute vorbehalten, den einzigen Lampertheimer Treffer zu erzielen. Das war das zwischenzeitliche 4:1. hias

