FSG-Reserve meldet sich zurück

Ried.In der Fußball-B-Liga Bergstraße hat die FSG Riedrode II ihre Negativserie von vier Niederlagen in Folge mit dem 2:0-Erfolg bei der Spielvereinigung Fürth II beendet. Dagegen bezog der FC Olympia Lampertheim bei der zweiten Garnitur des VfL Birkenau ein empfindliches 0:3.

SV Fürth II – FSG Riedrode II 0:2

Mit einem frühen Treffer von Pascal Kratz legte die FSG II den Grundstein zum wichtigen Auswärtserfolg. Der Youngster gab in der zehnten Minute Fürths Torhüter Sebastian Pollmann das Nachsehen – 0:1. Doch es dauerte noch einige Zeit, ehe sich die Riedroder ihres Sieges sicher sein durften. So fiel Dominik Ohls 0:2 erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

VfL Birkenau II – Oly. Lampert. 3:0

Mit dem Heimsieg sind die Birkenauer der Olympia auf die Pelle gerückt. Patrick Andres, vom Sportausschuss des FCO, ärgerte sich vor allem über die kurzfristigen Absagen einiger Spieler. So war seine Mannschaft zusätzlich zu den vielen Verletzten geschwächt. Dies hatte für Andres selbst zur Folge, dass er sich kurzfristig ins Tor stellen musste. Und dies obwohl er bereits einen Arbeitstag am Frankfurter Flughafen hinter sich hatte.

Marcel Strohner war es, der mit seinem Schuss ins kurze Eck, den Torreigen eröffnete (21.). Dabei waren es die Lampertheimer, die die besseren Chancen hatte. „Die können sich bei ihrem Torwart Patrick Döhring bedanken, dass wir keinen Treffer erzielt haben“, bedauerte Andres. Die größte Lampertheimer Gelegenheit nach dem Wechsel besaß Michael Reichardt. Aber auch er scheiterte in der 75. Minute am Birkenauer Torwart. Die Schlussphase gehörte eindeutig den Gastgebern, die nach Treffern von Timo Randoll (79.) und Dogus Sen (84.) alles klar machten – 3:0. „Heute hatten wir einfach die Seuche. Trotz aller Bemühungen ist uns nichts gelungen“, bedauerte Andres. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018