FSG Riedrode hält Druck von Verfolger VfR stand

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga hat die FSG Riedrode auch die Hürde SG Wald-Michelbach genommen und siegte im Überwald mit 4:1. Bereits am Samstag deutete der VfR Bürstadt aber mit einem 4:2-Heimsieg über Eintracht Wald-Michelbach II an, dass er bereit gewesen wäre, Riedrode an der Tabellenspitze abzulösen. Schiedlich-friedlich trennten sich der FC Alemannia Groß-Rohrheim und Anatolia Birkenau 1:1-unentschieden.

W.-Michelbach – FSG Riedrode 1:4

Über 90 Minuten hinweg erfüllte das Spitzenspiel die Erwartungen. „Das war ein richtig gutes Kreisoberliga-Spiel. Oft körperbetont, aber niemals unfair“, konstatierte Georg Maurer, Abteilungsleiter Fußball bei der SG Wald-Michelbach. Er bedauerte jedoch die Niederlage seiner Mannschaft, die nach seiner Meinung um einen Treffer zu hoch ausfiel. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Wald-Michelbachs Torwart Sven Helfrich, einer der stärksten Keeper in der Kreisoberliga, zwei Riedroder Elfmeter gegen Basyouni (51.) und Tadijan (79.) hielt. Die letztlich bessere Mannschaft war aber von Beginn an die FSG Riedrode.

Als in der 25. Minute ein Wald-Michelbacher Verteidiger eine Flanke unterschätzte, nutzte dies Tomislav Tadijan zum 1:0 . Doch nur fünf Minuten später hieß es nach Gero Lammers verwandeltem Foulelfmeter 1:1. Noch vor der Halbzeit aber gelang Nils Schwaier nach einer Flanke das 2:1. Es dauerte ein Weilchen, ehe die weiteren FSG-Treffer fielen. Doch Janis Wiesener (Kopfball nach einer Ecke) und erneut Tomislav Tadijan, der nach einem SGW-Fehler im Aufbauspiel frei vor dem gegnerischen Gehäuse stand, sorgten mit ihren Treffern in der Schlussphase für klare Verhältnisse.

VfR – E. Wald-Michelbach II 4:2

Die Treffer fielen früh und sie waren über die gesamte Spielzeit verteilt. Dieser Umstand aber gereichte dem VfR Bürstadt weniger zur Freude, als die Tatsache, einen Heimsieg gegen einen spielerisch starken Gegner errungen zu haben, gegen den ein Spitzenteam auch einmal verlieren kann. „Eintracht Wald-Michelbach II ist eine Mannschaft mit sehr viel Qualität“, war auch Bürstadts Pressesprecher Norbert Krezdorn über die hart erkämpften drei Punkte sehr froh. Den Bürstädtern kam dabei die Gelb-Rote Karte gegen Yannic Beisel wegen wiederholten Foulspiels kurz vor der Halbzeit zugute. Da stand es nach Treffern der Bürstädter Seyfried (5.) und Luca Schäfer (30.) sowie der Wald-Michelbacher Weber (2.) und Steiger (13.) 2:2 und das Spiel drohte zu kippen.

Mit dem Vorteil der zahlenmäßigen Überlegenheit lief es für sie in der zweiten Halbzeit sichtlich besser. So bedeutete Christoph Schambers 3:2 in der 54. Minute nach Timo Seyfrieds schöner Vorarbeit eine Vorentscheidung. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff fiel das Tor des Tages. Besim Reka ließ drei Spieler von Eintracht Wald-Michelbach wie Fahnenstangen stehen und schoss dann überlegt ein. „In Unterzahl taten sich die Wald-Michelbacher dann immer schwerer. Das lag auch am wegen des Regens tiefen Boden“, befand Norbert Krezdorn.

FC Alemannia Groß-Rohrheim – Anatolia Birkenau 1:1

Fast hätte es mit einem wackligen Groß-Rohrheimer Sieg in der chancenarmen Begegnung geklappt. In der 85. Minute vollendete Farhan Malik nämlich zum 1:0 und profitierte davon, dass der eingewechselte Marcel Eckhardt wenige Minuten vorher nur den Pfosten traf.

Doch die Gastgeber retteten ihre Freude nicht über den Schlusspfiff hinaus. So gelang Seedy Sonko in der Schlussminute aus schrägem Winkel heraus das 1:1. „Damit mussten wir uns begnügen, denn der Schiedsrichter pfiff danach erst gar nicht mehr an“, bedauerte Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes den Last-Minute-Ausgleich.

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019