FSG Riedrode II festigt Spitzenposition

Ried.Aufgrund des Corona-Falls bei der zweiten Mannschaft der SG Olympia/VfB Lampertheim fand die Begegnung zwischen dem FV Hofheim und der Spielgemeinschaft nicht statt. Somit waren die zweite Vertretung der FSG Riedrode und die SG Hüttenfeld die beiden einzigen Teams aus dem Ried, die im Einsatz waren. Während die FSG II mit einem 5:1-Erfolg über den schwach gestarteten SV Kirschhausen ihre Tabellenführung untermauerte, bezog die SGH eine 2:5-Niederlage beim Zweiten TSV Hambach.

FSG Riedrode II – Kirschhausen 5:1

Die FSG Riedrode II machte da weiter, wo sie am Donnerstag mit dem 2:0-Heimsieg über die Spielvereinigung Fürth II aufgehört hatte – und gewann mit 5:1. „Auch wenn unser Sieg vielleicht um einen oder zwei Treffer zu hoch ausfiel, war es ein hochverdienter Erfolg“, frohlockte FSG-Spielausschussmitglied Fabian Kreiling. In der achten Minute eröffnete Dominik Wiegand nach Vorarbeit von Perica Bozanovic den Torreigen – 1:0. Nach diesem Treffer reagierten die Spieler des SV Kirschhausen und spielten sich die eine oder andere Chance heraus. Doch Riedrodes Schlussmann Eduard Tropmann zeigte sich als Meister seines Fachs und verhinderte den Ausgleich. Nun hatte die FSG II die Gelegenheit, die Weichen auf Sieg zu stellen. Als Bozanovic in der 34. Minute nach einem Freistoß von Maurice Gündling aus dem Gewühl heraus zum 2:0 traf, bedeutete dies bereits die Vorentscheidung. Auch in der zweiten Halbzeit spielte die FSG munter auf das von Luca Laumann gehütete Gehäuse des SVK. Und sie durfte in der 58. Minute das 3:0 bejubeln, als Bastian Langner ein Eigentor unterlief. In der 66. Minute fiel fast das 4:0, doch der Treffer von Marcel Gluth wurde wegen Abseitsstellung nicht anerkannt. Das nächste Tor schoss nicht Riedrode, sondern Kirschhausen. Als die FSGler bei einem vermeintlichen Foulspiel den Pfiff des Unparteiischen erwarteten, blieb dieser aus. Stattdessen wurde dem SVK ein Einwurf zugesprochen. Schnell gelangte der Ball zu Timo Emig, der ihn aus zehn Meter Entfernung ins Tor der FSG beförderte. Nun hatte Kirschhausen noch einmal eine starke Phase, schaffte es aber nicht, ein zweites Mal zu treffen. Besser machten es die Riedroder. Sie erhöhten durch Dominik Wiegand zum 4:1 (87.) und zwei Minuten später zum 5:1 durch Sefkan Pircek. In beiden Fällen war Bozanovic der Vorbereiter.

TSV Hambach – SG Hüttenfeld 5:2

Eine verdiente Niederlage musste die SGH beim TSV Hambach mitnehmen. Dabei zeigte die Mannschaft von Jury Mai im Heppenheimer Stadtteil eine durchaus ordentliche Leistung. Bereits in der dritten Minute ging sie mit 1:0 in Führung, als Kevin Timo Wolf ins Tor der Platzherren traf. Danach bekamen allerdings die Hambacher deutlich Oberwasser und erzielten ihre Treffer. Bereits zur Halbzeit stand es 3:1. Immerhin gelang Hüttenfelds Micheal Bopp in der 61. Minute das zwischenzeitliche 2:3. hias

