FSG Riedrode legt Traumstart hin

Ried.Die FSG Riedrode hat ihren Einstand in der Fußball-Gruppenliga mit einem Traumergebnis gekrönt. Bei Türk Gücü Rüsselsheim feierte der Aufsteiger gestern einen 3:0 (2:0)-Erfolg. Auch die Bürstädter Eintracht gestaltete ihren ersten Spieltag siegreich. Das Derby bei Sportfreunde Heppenheim gewannen die Grün-Weißen mit 5:3 (2:0).

TG Rüsselsheim – FSG Riedrode 0:3

„Das Ergebnis ist etwas zu hoch. Aber wir sind ja nicht hergefahren, um Punkte abzuschenken“, gab sich FSG-Trainer Duro Bozanovic „glücklich“, dass die Blau-Schwarz-Gelben die Hürde des ersten Siegs in der neuen Liga sofort nehmen konnten.

Besonders freute sich Riedrodes Trainer-Duo Bozanovic/Andreas Keinz über die Art und Weise, wie die FSG den Dreier eintütete. „Die Jungs haben unsere Vorgaben überragend umgesetzt und sehr diszipliniert Fußball gespielt. Wir haben uns zu Beginn etwas zurückgezogen und wollten über unsere Schnelligkeit kommen, weil wir wussten, dass Rüsselsheim gerne durch die Mitte kommt“, erklärte Bozanovic.

Die Taktik ging voll auf. Alle drei Tore spielte die FSG über die Flügel heraus. In der 22. Minute war es Sinisa Pitlovic, der nach einem langen Ball von Timo Seyfried und einer Hereingabe von Marcel Daniel zum 1:0 abschloss. In Minute 43 setzte sich Pitlovic außen durch und legte für Daniel auf – 2:0. Nach der Pause wehrte sich Türk Gücü lange. Ein Pfostenschuss und ein Foulelfmeter von Elyas El Youssfi, den FSG-Schlussmann Chris Keilmann entschärfte (67.), gehörten zu den besten Chancen der Rüsselsheimer, die ab der 70. Minute ohne Mihail Cociu (Gelb-Rot) auskommen mussten. „Wichtig war, dass wir einem technisch guten Gegner, der aber etwas zu verspielt war, die Lust genommen haben“, hielt Bozanovic fest. Ein Joker-Tor krönte Riedrodes taktische Meisterleistung. Acht Minuten nach seiner Einwechslung schob Neuzugang Mateo Jurkic den Ball auf Vorlage von André Moos zum 3:0-Endstand ins TG-Tor ein (88.). Am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es für den Kreisoberliga-Meister zu Hause gegen den FC 07 Bensheim weiter.

SF Heppenheim – Et. Bürstadt 3:5

In der vergangenen Runde holte die Eintracht als Aufsteiger erst am sechsten Spieltag den ersten Sieg. Das ging diesmal schneller. „Wir wollten mit drei Punkten starten. Das haben wir erreicht“, erklärte Coach Benjamin Sigmund. Eine Randnotiz: Die Grün-Weißen haben jetzt schon so wie viele Auswärtssiege wie in der Vorsaison, als nur acht Zähler in der Fremde zustande kamen. „Wir haben noch vor dem Spiel thematisiert, dass wir jedes Spiel zu einem Heimspiel machen wollen“, meinte Sigmund dazu.

So knapp, wie das Resultat anmutet, war der Spielverlauf nicht. „Aus dem Spiel heraus hat der Gegner sehr wenig getan. Wir haben unnötigerweise viele Tore kassiert, aber zum richtigen Zeitpunkt reagiert“, fand der Eintracht-Coach. Als Knackpunkte machte Sigmund das 3:1 durch Klaudi Buraku (52.) fest, das kurz nach dem ersten Gegentreffer (47.) fiel, und das 4:1 durch Paul Herbel (60.). „Vor dem 4:1 gab es eine Foulsituation, die der Gegner aber nicht gepfiffen bekommen hat. Das war eine Kann-Entscheidung“, räumte Sigmund ein – lobte jedoch auch die Kaltschnäuzigkeit seines Stürmers: „Paul Herbel hat sich den Ball an der Mittellinie geschnappt, drei, vier Gegenspieler stehen gelassen und mit der Pike vollendet.“

Juan Marroqui Cases (15.) und ein Eigentor, das aus einer starken Vorarbeit von Herbel resultierte (30.), hatten für die 2:0-Pausenführung gesorgt. Marroqui Cases war es auch, der Sportfreunde-Torhüter Alexander Schneider vor dem 5:2 austanzte (80.).

Am Mittwoch (19.30 Uhr) will die Eintracht zu Hause gegen Türk Gücü nachlegen.

© Südhessen Morgen, Montag, 05.08.2019