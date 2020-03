FSG Riedrode steht vor Charaktertest

Riedrode.Der Start ins neue Punktspieljahr hätte für die FSG Riedrode in der Fußball-Gruppenliga kaum schlechter laufen können. Mehr noch als das 1:2 gegen die SKV Büttelborn macht dem Riedroder Trainergespann Andreas Keinz/Duro Bozanovic der Umstand zu schaffen, dass die fünfte Niederlage im zehnten Heimmatch absolut in Ordnung ging. „Wir haben drei Punkte hergeschenkt, die wir uns so oder so nicht verdient gehabt hätten. Büttelborn war schlichtweg besser“, stellt Keinz klar: „Wir haben vieles vermissen lassen, was Grundeinstellung, Körpersprache, Lauffreudigkeit, Einsatzbereitschaft und Aggressivität angeht.“

Das sind nicht die besten Voraussetzungen für den weiteren Saisonverlauf – schon gar nicht, wenn der nächste Gegner FC Alsbach heißt. Beim Tabellensechsten (32 Punkte), der am vergangenen Wochenende spielfrei war, ist der Zehnte (28) am Sonntag (15 Uhr) zu Gast. „Alsbach hat in der vergangenen Runde nur knapp den Aufstieg verpasst“, weiß Keinz um die Schwere der Aufgabe: „Da sind einige Spieler drin, die Verbandsliga-Erfahrung haben. Die Mannschaft ist schwach in die Saison gekommen, hat sich zuletzt aber stabilisiert.“

„Jeder Einzelne ist gefragt“

Seit Anfang November sammelte der FCA 13 von 18 möglichen Zählern. Punkte ließ der langjährige Verbandsligist seitdem nur gegen Sportfreunde Heppenheim (1:2) und bei Eintracht Bürstadt (2:2) liegen. Zum Vergleich: Die FSG holte im selben Zeitraum fünf Punkte in sechs Partien. „Jeder Einzelne ist gefragt, es am Sonntag besser zu machen“, betont Keinz. Dass eine Reihe an Leistungsträgern (unter anderem Chris Keilmann, Dominic Kohl, Nils Schwaier, Marc Kress, Musa Comma) bis auf Weiteres ausfällt, will der FSG-Coach nicht jede Woche aufs Neue betonen: „Vom Jammern bekommen wir keine Punkte.“

Doch wenn die Redewendung stimmt, wonach sich in schlechten Zeiten der wahre Charakter einer Mannschaft zeigt, steht den Riedrodern womöglich eine harte Schlussphase bevor. Die angespannte Personallage nimmt so mancher FSG-Akteur als Anlass, nicht mehr an seine Leistungsgrenze zu gehen. „Im Moment haben wir einen Kader mit 13 bis 14 Feldspielern. Der eine oder andere weiß, dass er auf jeden Fall spielen wird“, macht Keinz den fehlenden Konkurrenzkampf im Training als ein Problem aus: „Drei, vier Spieler in einem Spiel durchzuschleppen – das schafft keine Mannschaft. Das haben wir auch angesprochen. Dass wir in dieser Woche besser trainiert haben, stimmt mich zuversichtlich.“

Acht Punkte beträgt Riedrodes Vorsprung auf die Abstiegszone, zwölf Begegnungen haben die Blau-Schwarz-Gelben noch vor sich. „Noch sind wir in keiner prekären Situation“, meint Keinz: „Wir wollen aber auch in keine prekäre Lage reinschlittern.“ cpa

