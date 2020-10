FSG-Spiel abgesetzt

Ried.Das Gruppenliga-Spitzenspiel zwischen dem VfR Groß-Gerau und der FSG Riedrode ist abgesetzt. Nach einer neuen Allgemeinverfügung dürfen Wettkämpfe im Landkreis Groß-Gerau nur noch kontaktlos ausgeübt werden. Für den örtlichen Fußball heißt das: Stillstand. Auch die Ligapartie zwischen dem SV Nauheim und dem 1. FCA Darmstadt ist abgesetzt. Von der Kreisoberliga abwärts wird im Groß-Gerauer Raum gar nicht gespielt. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Freitagmorgen 122,2 (Kreis Bergstraße: 79,9).

„Ich denke, dass wir nicht um eine Zwangspause herumkommen werden“, glaubt Riedrodes Trainer Andreas Keinz. „Du trainierst unter der Woche und weißt nicht: Darfst du spielen? Hat der Gegner oder haben wir einen Corona-Fall? Mit dem Fußball, den ich lieben gelernt habe, hat das nicht mehr viel zu tun“, macht er klar.

Zu viele Unwägbarkeiten

Keinz denkt dabei auch an jene Groß-Gerauer Teams, die in anderen Landkreisen Spiele bestreiten müssen. „Die können ja vorher nicht richtig trainieren“, erklärt er. Ebenso gibt der FSG-Coach zu bedenken, „was sonst noch alles so dranhängt“. Das macht er an zwei Beispielen fest: „Wie oft kann ich meinem Arbeitgeber erzählen, dass ich in Quarantäne muss, weil ein Spieler engeren Kontakt mit einem Infizierten hatte? Wenn ich in Quarantäne muss, müssen auch meine Kinder zu Hause bleiben.“

Am vergangenen Sonntag hatte die FSG ihr Heimspiel gegen den FC Fürth wegen eines Corona-Falls absagen müssen. „Die Angst vor einer Quarantäne und davor, das Virus weiterzutragen, ist so nah wie noch nie“, räumt Keinz ein: „Wenn man einen Fall in der eigenen Mannschaft hatte, sieht man es mit anderen Augen.“

Am Freitagabend wollte Riedrodes Gruppenliga-Team regulär trainieren. „Ich hoffe, dass es irgendwie weitergeht, aber nicht auf Biegen und Brechen“, betont Keinz. Von einer mehrwöchigen Pause hält der FSG-Trainer nur bedingt etwas: „Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.“ cpa

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.10.2020