Olympia hofft auf Yoldas und Bagci

Durch die kurzfristigen Ausfälle von Dennis Yoldas und Özcan Bagci konnten die Lampertheimer nicht in Bestbesetzung spielen. „Wir hoffen, dass die beiden Spieler am Donnerstag wieder an Bord sind. Ausfallen werden neben den verletzten Yasin Darwish (Handbruch) auch die beiden Urlauber Samim Sengün und Filipos Manos. Heiko Hanusch, der in Rodau zweimal traf, fehlt berufsbedingt.

Im Odenwald wollen die Olympianer aus einer verstärkten Defensive heraus agieren. „Wie werden nicht auf Teufel komm raus ins Verderben rennen. Fürth ist gefährlich bei Kontern, wir müssen dagegen weiter an unserer Defensivabstimmung arbeiten“, hofft Andres darauf, dass die Spieler seiner Mannschaft Vorsicht walten lassen. hias

