FSG und TVL verteidigen ihre Ränge

Ried.Mit einem 2:0-Heimsieg über den VfL Birkenau hat die FSG Riedrode ihre Tabellenführung verteidigt. Durch einen Erfolg im Verfolgerduell bei der Tvgg Lorsch sicherte sich der TV Lampertheim den dritten Tabellenplatz. Und auch der FC Alemannia Groß-Rohrheim punktete beim 5:2-Heimsieg über die TSV Auerbach dreifach.

Tvgg Lorsch – TV Lampertheim 0:1

Sechster Sieg in Folge – die Siegesserie des TV Lampertheim hält an. „Der Lampertheimer Sieg ist hochverdient. Gerade in der Offensive haben wir uns doch sehr schwer getan und uns kaum eine Chance herausgespielt“, hatte auch Lorschs Sprecher Hans-Jürgen Lebert gegen den TVL-Sieg nichts einzuwenden.

Mann des Tages war einmal mehr René Salzmann. Von Beginn hielt er die Lorscher Abwehrreihen mit seinem großen Laufpensum in Atem. Verfehlte in der 30. Minute sein 20-Meter-Schuss noch knapp sein Ziel, so markierte er acht Minuten später das spielentscheidende 0:1. Als sich Salzmann schön über die linke Seite durchsetzte, war Lorschs Torwart Grimm gezwungen, sein Gehäuse zu verlassen. Dies nutzte der Lampertheimer, sein schöner Heber landete zum 0:1 im Tor. „Aus einem solch spitzen Winkel kriegt das sicherlich nicht jeder hin“, paarte sich Leberts Enttäuschung über den Gegentreffer mit der Anerkennung über die fußballerische Glanztat des Gästestürmers. Auch in der zweiten Halbzeit war von den Lampertheimern immer wieder was zu sehen, von den Lorschern so gut wie nichts. Lenkte Lorschs Keeper Grimm einen Freistoß von Pascal Simon in der 52. Minute mit Ach und Krach zur Ecke, so hatte er Glück, dass Timo Rodovskys Schuss knapp vorbeiging (68.).

Al. Groß-Rohrheim – TSV Auerb. 5:2

Noch ist es zwar ein weiter Weg, bis die Groß-Rohrheimer Alemannia zu Hause eine Macht wird, der 5:2-Heimsieg über Auerbach kann sich dennoch sehen lassen. In der fünften Minute traf Marcel Eckhardt nach Maliks Vorarbeit zum 1:0. Dafür revanchierte er sich neuen Minuten später und bereitete Farhan Maliks 2:0 vor. Jetzt waren die Auerbacher wach: Köpfte Nassim El-Jaasini in der 24. Minute zum 2:1 ein, so schoss Elit Demi unmittelbar nach Wiederanpfiff aus spitzem Winkel ins Tor – 2:2. „In dieser Phase der Begegnung haben wir die Auerbacher zu sehr agieren lassen, das wäre fast ins Auge gegangen“, befand Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes.

Die Schlussphase gehörte eindeutig den Gastgebern, die durch Adis Dolicanin erneut in Führung gingen (65.). Und keinen Zweifel mehr über den Sieg der Platzherren gab es ab der 85. Minute, als Patrick Schmitt aus acht Metern ins Auerbacher Tor traf. Zumal Marcel Eckhardt mit seinem Alleingang in der 88. Minute alles klar machte – 5:2.

FSG Riedrode – VfL Birkenau 2:0

Schön verteilt über die beiden Spielhälften waren die beiden Treffer der FSG Riedrode. Brachte Dominic Kohl mit seinem Treffer in der 22. Minute die Gastgeber mit 1:0 in Führung, so hieß es in der 71. Minute 2:0, als VfL-Verteidiger Erkan Abaza ein Eigentor unterlief. hias

