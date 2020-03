FSG verlangt Alsbach alles ab

Ried.In der Fußball-Gruppenliga Darmstadt wartet die FSG Riedrode weiter auf ihren ersten Punktgewinn im neuen Jahr. Bei der 0:2 (0:0)-Niederlage beim FC Alsbach verlangten die Riedroder dem Kontrahenten allerdings eine Top-Leistung ab. Das Auswärtsspiel der Bürstädter Eintracht gegen den TSV Lengfeld wurde wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt.

Alsbach – FSG Riedrode 2:0

Eine Woche nach ihrer schwachen Vorstellung bei der 1:2-Heimschlappe gegen die SKV Büttelborn zeigte die FSG beim Tabellensechsten FC Alsbach (jetzt 35 Punkte) ein ganz anderes Gesicht. „Von einer guten Leistung allein kann man sich natürlich nichts kaufen, Fußball ist ein Ergebnissport. Aber das war eine extreme Steigerung von uns, was Körpersprache, Aggressivität und Lauffreudigkeit anging. Das haben wir den Jungs auch hinterher gesagt“, waren Riedrodes Übungsleiter Andreas Keinz und sein gleichgestellter Trainerpartner Duro Bozanovic angetan von der Leistung ihrer Schützlinge: „Wir hätten uns einen Punkt verdient gehabt. Mit dieser Einstellung werden wir nächste Woche gegen Lengfeld unsere Tore machen und zu Hause gewinnen.“

Dass es nicht bereits am Sonntag in Alsbach so kam, war vor allem dem Riedroder Unvermögen vor dem gegnerischen Kasten zuzuschreiben. In der ersten Halbzeit hatte Oliver Schrah die große Chance zur FSG-Führung, der Mittelfeldmann scheiterte jedoch am glänzend reagierenden FCA-Torwart Niklas Bonias.

In Durchgang zwei schoss FSG-Torjäger Sinisa Pitlovic freistehend über das Alsbacher Tor, ein Schuss von Mario Basyouni aus aussichtsreicher Position wurde geblockt. Außerdem kratzte ein Versuch des kurz zuvor eingewechselten Maximilian von Dungen den Außenpfosten und ging ans Außennetz (70.). „Im Moment fehlt uns das Quäntchen Glück vor dem Tor. Das müssen wir uns wieder erarbeiten“, räumte Keinz ein.

Die Alsbacher, die ebenfalls zu guten Möglichkeiten kamen, machten vor 150 Zuschauern letztlich mehr aus ihren Offensiv-Aktionen. In der 56. Minute köpfte Philipp May nach einem Eckball zur 1:0-Führung für den Favoriten ein. In Minute 87 schloss Nick Neumann einen Konter zum 2:0-Endstand für die Hausherren ab. „In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit waren wir etwas zu passiv. Ansonsten können wir uns aber nicht viel vorwerfen. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen“, hielt Keinz fest – und sprach auch dem Gegner ein Kompliment aus: „Alsbach hat in der vergangenen Saison nicht umsonst bis zum Schluss um den Verbandsliga-Aufstieg mitgespielt.“

Mit 28 Punkten bleiben die Blau-Schwarz-Gelben aus Riedrode auf dem zehnten Platz. Der punktgleiche Neunte Sportfreunde Heppenheim verlor sein Heimspiel gegen den VfR Fehlheim mit 0:2. Die Mannschaften, die in der Tabelle hinter der FSG stehen, profitierten kaum von der zweiten Riedroder Niederlage in Folge.

Der Elfte Büttelborn (jetzt 24 Punkte) und der SV 07 Geinsheim auf Abstiegsplatz 13 (21 Zähler) trennten sich 3:3. Der Zwölfte Türk Gücü Rüsselsheim (21 Punkte) unterlag dem TSV Höchst zu Hause mit 1:3. Der Tabellen-14. Hassia Dieburg (20 Zähler) kassierte ein 1:3 bei Primus SV Münster.

Lengfeld – Et. Bürstadt abgesagt

Schon unter der Woche hatte sich Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund auf ein „schlechtes Geläuf“ bei Schlusslicht Lengfeld eingestellt und daher eine Absage befürchtet. „Ich hoffe, dass überhaupt gespielt wird, wenn es weiter so regnet. Sonst müssen wir wohl irgendwann unter der Woche nach Lengfeld fahren“, hatte Sigmund bereits am Donnerstag im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt.

Genau auf diesen Fall muss sich die Eintracht jetzt einstellen. „Der Platz ist unbespielbar“, teilte Bürstadts Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher mit. Wann die Begegnung nachgeholt wird, sei noch offen, sagte der 45-Jährige weiter. Trotz der kurzfristigen Absage bleibt die Eintracht mit 29 Punkten auf Platz acht. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) empfängt die Sigmund-Elf den SV Nauheim. Der Drittletzte, der 18 Punkte vorweist, leistete sich am Sonntag eine 1:2-Schlappe beim Vorletzten VfL Michelstadt.

© Südhessen Morgen, Montag, 09.03.2020