FSG verteidigt das Triple

Bürstadt.Immer wieder haben die Ausrichter der Bürstädter Hallen-Stadtmeisterschaft in den vergangenen Jahren an den Spielplänen getüftelt. Ein ungeschriebenes Gesetz hielt sich: Das Beste kommt zum Schluss. Und so fielen die Entscheidungen über die Pokalvergabe auch bei der diesjährigen Ausgabe erst in den letzten zwei Begegnungen.

Die Teams der FSG Riedrode behielten am Samstagabend das bessere Ende für sich. Erst gelang der FSG Riedrode II gegen die punktgleiche Reserve der Bürstädter Eintracht das späte 1:1 – und damit auch die Titelverteidigung bei den 1b-Mannschaften. Die um vier Treffer bessere Torbilanz gab den Ausschlag zu Gunsten des B-Ligisten. Bei den „Ersten“ ging es im dritten und letzten Match etwas deutlicher zu. Der Riedroder 8:5 (4:1)-Erfolg über Gruppenliga-Konkurrent Eintracht Bürstadt stand nur in den Anfangsminuten zur Debatte.

Bereits am Freitag hatte Riedrodes Altherrenteam den ersten FSG-Turniersieg in der Turnhalle der Erich-Kästner-Schule sichergestellt. Damit machte die FSG die dreifache Riedroder Titelverteidigung perfekt. Schon 2018 hatte die FSG bei den Aktiven triumphiert – bei der AH hatte sich damals noch der FSV Riedrode durchgesetzt.

Es verwunderte nicht, dass das FSG-Trainerduo Duro Bozanovic/Andreas Keinz hinterher den Teamgeist hervorhob. „Wenn man sieht, mit welcher Kapelle die Eintracht hier war, muss man sagen: Es war wichtig für uns, dass wir durchmischen konnten“, lobte Bozanovic drei Reservemänner: Maurice Gündling, Yll Krasniqi und vor allem Nils Heiser. Der in dieser Saison noch einsatzlose Ersatztorwart vereitelte im Top-Duell gegen die Eintracht eine Großchance nach der anderen – und wurde danach ausgiebig von seinen Kameraden gefeiert. „Nils hat in der ‚Zweiten‘ zweimal zu null gespielt und im letzten Spiel überragend gehalten. Für mich ist das der Spieler des Turniers“, stellte Bozanovic klar. Mit Marcel Daniel (fünf Treffer) stellte die FSG auch den Torschützenkönig.

Turnierorganisator Wilfried Kungl zog trotz der abgespeckten Variante bei den ersten Mannschaften – 2018 trafen FSG, Eintracht und VfR Bürstadt in Hin- und Rückspiel aufeinander, die Aktiven spielten erstmals nur noch an einem statt über zwei Tage – ein positives Fazit. „Wir hatten neun Turnierspiele, die Entscheidungen sind erst in letzten zwei Partien gefallen“, erklärte „Kooky“. Die Zuschauerzahlen konnten sich ebenfalls sehen lassen. Beim AH-Turnier waren knapp 100 zahlende Zuschauer plus Spieler und Betreuer der sechs Mannschaften vor Ort, am Samstag waren es etwa 150 Zuschauer plus Teams.

Gute Stimmung

Die Verletzungssorgen, die viele Stammkräfte aller Clubs veranlasst hatten, für das Hallenturnier abzusagen, waren weitestgehend unbegründet. Einzig Mirko Alimi (Riedrode II), der nach einem Zweikampf umknickte, musste angeschlagen raus. An der grundsätzlichen Debatte (wir berichteten) wird das indes wenig ändern. „Wenn ich sehe, wie der eine oder andere trotz des vereinbarten Grätschverbots einsteigt, kann ich das nachvollziehen“, meinte Bozanovic.

Marcus Haßlöcher, Fußball-Abteilungsleiter der Eintracht, machte einen Generationenkonflikt aus. „Mir hat es früher immer Spaß gemacht. Aber die Jungs heute kommen vom Kunstrasen auf den Hallenboden. Wir kamen vom Hartplatz“, sagte Haßlöcher, der das Hallen-Championat 2019 dennoch als „gelungen“ lobte. Einigkeit herrschte in einem Punkt. „Beim Spiel Eintracht gegen FSG war Stimmung in der Bude“, betonten Bozanovic und Keinz. „In diesem Spiel ist immer Feuer drin. Leider sind wir zu schnell hoch in Rückstand geraten. Die FSG war effektiver“, fand Haßlöcher.

Nach einem 4:4-Auftaktremis gegen Kreisoberligist VfR Bürstadt musste Riedrode im letzten Match unbedingt gewinnen. Dem VfR, der das Turnier mit nur fünf Feldspielern anging, schwanden beim 2:7 gegen die Eintracht im zweiten Spiel die Kräfte. „Wir haben uns gut präsentiert“, meinte VfR-Trainer Goran Barisic. Der 55-Jährige hatte einen ganz eigenen Vorschlag für die Zukunft: „Vielleicht wäre es eine Überlegung wert, mal ein Allstar-Team einzuladen. Ich bin bereit zu helfen.“

© Südhessen Morgen, Montag, 30.12.2019