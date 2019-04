FSG verteidigt Tabellenspitze

Ried.In der Fuball-Kreisoberliga hat sich das Spitzenduo keine Blöße gegeben und kam zu Siegen gegen die beiden Lorscher Vereine. Während die FSG Riedrode die Tvgg Lorsch mit 3:1 bezwang, hatte der VfR Bürstadt bei Olympia Lorsch keine Mühe und verschärft damit die Krise des Gegners. Ein Anwärter auf den Relegationsplatz bleibt die SG Wald-Michelbach, die Alemannia Groß-Rohrheim mit 4:0 bezwang. SG-Konkurrent TV Lampertheim bezog dagegen bei Anatolia Birkenau eine 0:3-Niederlage. Der FV Hofheim ließ beim 0:1 in Heppenheim Federn.

FSG Riedrode – Tvgg Lorsch 4:1

Mit jeweils einem Doppelpack waren die Offensiv-Leistungsträger Marc Kress (16./43.) und Sinisa Pitlovic (64./83.) Riedrodes Sieggaranten. Den Lorscher Treffer zum kurzzeitigen 1:1 hatte Tobias Höfle in Minute 42 erzielt. „Da haben wir einen Tick zu früh abgeschaltet. Der Ball war aus unserer Sicht im Aus, der Schiedsrichter hat aber weiterlaufen lassen“, übte FSG-Trainer Duro Bozanovic ein wenig Selbstkritik.

Der Ex-Stürmer klagte freilich auf hohem Niveau, denn viel mehr als das 1:1 ließ der abgeklärt auftretende Spitzenreiter vor 200 Zuschauern auf dem Riedroder Waldsportplatz nicht zu. „Wir haben den Gegner kommen lassen, in Ballbesitz haben wir aber das Spiel bestimmt. Lorsch hatte keine Ideen nach vorn und war offensiv ungefährlich“, erklärte Bozanovic. Eine Hiobsbotschaft musste Riedrode in der Schlussphase schlucken, als Tomislav Tadijan mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz musste (70.). cpa

An. Birkenau – TV Lampertheim 3:0

Extrem ersatzgeschwächt trat der TV Lampertheim die Reise nach Birkenau-Löhrbach an und verlor auch in der Höhe verdient. „Wir mussten acht Stammkräfte ersetzen. Das hätte keine andere Mannschaft der Liga kompensieren können“, klagte TVL-Trainer Rudi Kecskemeti. Auch die Ersatzbank war wie leer gefegt. So kam Ersatztorhüter Daniel Obert als Feldspieler zum Einsatz. hias

Stb. Heppenheim – FV Hofheim 1:0

In einem fairen, jedoch niveauarmen Spiel stellten die Heppenheimer den verdienten Sieger. Das war zumindest die Meinung von Starkenburgia-Pressesprecher Dominic Heckmann: „Auch wenn die Hofheimer für einige Zeit feldüberlegen waren, war meine Mannschaft um das eine Tor besser.“ Das Tor des Tages fiel in der 28. Minute. Nach einer schönen Hereingabe von links durch Freihaut drehte sich Lukas Tremper um die eigene Achse und beförderte den Ball zum 1:0 ins Hofheimer Tor. Der FVH hatte eine faustdicke Möglichkeit, doch Joshua Schöners Freistoß blieb die Beute von Starkenburgia-Torsteher Daniel Grünig (71.).

Olympia Lorsch – VfR Bürstadt 2:4

Nach einem 4:2 (1:0)-Auswärtssieg beim SC Olympia Lorsch bleibt der VfR Bürstadt weiter in Lauerstellung zum Platz an der Sonne der Kreisoberliga. „Schon in der ersten Halbzeit waren die Bürstädter die klar bessere Mannschaft. Mit dem 0:1-Rückstand zur Pause waren wir gut bedient“, lobte Stephan Vogel vom Lorscher Spielausschuss die Gäste aus dem Ried. Die Halbzeitführung erzielte Luca Schäfer, der aus etwa elf Metern frei im Lorscher Strafraum zum Schuss kam (17.). In der zweiten Halbzeit kamen die Klosterstädter dann etwas besser ins Spiel, doch genau in der kurzen Lorscher Drangphase gelang Besim Reka aus abseitsverdächtiger Position das vorentscheidende 2:0 für den VfR (57.). Anschließend hatte der SCO Pech, als Jürgen Peters eine Flanke von Christoph Schamber zum 0:3 ins eigene Tor lenkte (67.). Schließlich erhöhte Schamber wenig später auf 4:0 (70.). Danach schaltete der VfR einen Gang zurück, die Lorscher verkürzten das Ergebnis durch Yannik Gatscha (72.) und einen verwandelten Handelfmeter von Özkan Cin (88.) zum 2:4-Endstand. rago

SG W.-Michelbach – Alemannia 6:0

Treten die Groß-Rohrheimer bei der SG Wald-Michelbach an, tun sie sich erwartungsgemäß schwer. So war es auch gestern. In der dritten Minute nahm das Unglück seinen Lauf, als Kim Naas das 1:0 erzielte. Und als Daniel Jahn nur zwei Minuten später das 2:0 gelang, hatte dies vorentscheidenden Charakter. Das Tor des Tages zum zwischenzeitlichen 3:0 fiel in der 47. Minute: Nach einem schönen Spielzug über die linke Seite stand Kim Naas goldrichtig und vollendete mit der Hacke. „Das war eine einseitige Angelegenheit. Wir hatten kaum Mühe gegen eine letztlich harmlose Groß-Rohrheimer Mannschaft“, befand Wald-Michelbachs verletzter Spieler Vitali Loenko. Lediglich in der 75. Minute notierte er eine Chance der Gäste, als der kurze Zeit vorher eingewechselte Sven Meyer die Latte traf. hias

